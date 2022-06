Programa Artesanato Prata promoveu a busca da identificação mafrense

Um projeto cujos resultados superaram as expectativas, revelando artesãos, artistas e pesquisadores. Esse foi o sentimento unânime apresentado no encerramento do Programa Artesanato Prata, realizado pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania em parceria com o SEBRAE/SC, formando 12 artesãos. Muito mais que belas peças, o curso promoveu a busca da identificação mafrense, mostrando que “Mafra é muito mais”, com belezas em suas paisagens, edificações, cultura, fauna e flora, representadas nas peças de artesanato.

O encerramento e diplomação dos artesãos aconteceu na tarde de quinta-feira, 02 de junho, no SENAC, com exposição de algumas peças produzidas a partir da orientação das consultoras do SEBRAE, Bárbara Wagner e Michele Laforga. Foram desenvolvidas peças em madeira, palha de milho, bordados, biscuit, pinturas e bolachas, todas apresentando conexão com Mafra. Os produtos estarão expostos e serão comercializados durante o Festival de Inverno de Mafra e no futuro será disponibilizada uma Casa de Artesanato permanente.

Valorização da população mafrense

O Prefeito Emerson Maas parabenizou a todos pelos resultados e destacou que esse é só o começo. “Queremos fazer o melhor, estamos buscando valorizar a população mafrense, elevar a auto-estima da cidade, mas quem muda a cidade é o seu povo. Cabe a nós gestores criar condições para isso”, afirmou. Ele salientou que esse projeto resultou na valorização do trabalho dos artesãos, assim como quer valorizar o trabalho de todos os mafrenses. “Vamos buscar trazer para Mafra a Etapa Ouro para dar continuidade ao crescimento do segmento”, anunciou desejando sucesso a todos.

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira falou emocionada aos formandos, parabenizando a todos. “Esse evento me emocionou desde o início, pelo engajamento e entusiasmo dos artesãos que viram uma oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento do seu trabalho, além da valorização profissional”, afirmou. Segundo ela, “a sensibilidade artística que lhes é característica, permitiu que percebessem detalhes da nossa cultura que, em regra, passam despercebidos, mas que se traduzem em uma tradição, uma emoção, uma memória afetiva e os materializaram nos trabalhos por eles produzidos”.

Artesanato com a alma da cidade

O Gestor do SEBRAE, da regional de Joinville, Celso Pirmann destacou que o artesanato apresentado é algo singular. “É a alma da cidade representada pelo trabalho de vocês artesãos mafrenses”, afirmou, salientando que “o que foi feito aqui se resume em uma única palavra: fantástico”.

O Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Ferreira foi enfático ao afirmar que isso é só o começo. “Vamos buscar outros artesãos que estão no anonimato, para que também possam crescer”, afirmou e anunciou que está no planejamento da secretaria projetar o artesanato mafrense não só a nível local, mas também regional, estadual e nacionalmente.

Fala artesã

Todos os artesãos formados na etapa prata foram unânimes em destacar a importância do projeto. Agradeceram ao Prefeito, ao SEBRAE e à Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania pela oportunidade e o aprendizado oferecido.

A artesã Doralice Horn, que trabalha com artesanato em palha há cerca de 50 anos, considerou o Programa Artesanato Prata como muito importante, orientando para que sigam uma linha de produção específica. Para ela, os trabalhos finalizados e expostos demonstram a evolução apresentada pelos artesãos, do início ao final do projeto. “Foi um projeto muito valioso, que promoveu um olhar diferenciado ao trabalho mafrense. Nas oficinas nós construímos em conjunto o que é Mafra e o que ela tem a nos oferecer como cultura, para desenvolvermos produtos com uma história, um tempo, um lugar”, declarou.

Participante do Programa Artesanato Prata

Vânia Lúcia Boaventura da Silva – artesanato em madeira;

Salete Stoberl – bordado

Rosiane Pscheidt Krachinski – pintura e Sublimação

Marli Hable Pettres – bordado

Mariani Mayer Baum – feltragem em lã

Maria Rosi Ribas – bordado

Maria José Simette – bolachas

Luana Maiara Theodoroski Popp – biscuit

Kátia Kormann Simões – pintura Bauer

José Carlos Hürt – artesanato em madeira

Doralice Horn – artesanato em palha de milho

Cleiver e Cheila Wolf – artesanato em madeira