Programa Cidade Empreendedora foca no desenvolvimento de Mafra

Munic√≠pio ter√° a√ß√Ķes voltadas para gest√£o, comunica√ß√£o, agricultura, empreendedorismo, economia e turismo

A parceria entre o Sebrae/SC e a Prefeitura de Mafra no programa Cidade Empreendedora segue, com a implementa√ß√£o de diversas a√ß√Ķes que visam transformar o munic√≠pio pela gera√ß√£o de um ambiente voltado para o desenvolvimento, a dinamiza√ß√£o da economia e a gera√ß√£o de emprego e renda para a popula√ß√£o. O programa possui uma base estruturante, que vale para todos os munic√≠pios que o contratam, e √© customiz√°vel j√° que permite que o munic√≠pio escolha fun√ß√Ķes alinhadas com as suas demandas e perfil econ√īmico.

O Cidade Empreendedora possui uma série de verticais estratégicas, que contemplam diversas áreas. Mafra optou por dar atenção especial aos seguintes temas, voltados para gestão, comunicação, agricultura, empreendedorismo, economia e turismo, que são:

Cidade Confiável: Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR);

Cidade Agro: ELO ‚Äď Agricultura Familiar e Contas P√ļblicas;

Cidade Comunicativa: Posicionamentos Estratégicos em Mídias; Oficina de Textos e Linguagem para Redes Sociais; Cursos de Capacitação para Profissionais de Comunicação da Prefeitura; Place Branding;

Cidade Educadora: Jovens Empreendedores Primeiros Passos ‚Äď JEEP;

Cidade de Neg√≥cios: Aceleradora de MEI; Plano de Desenvolvimento Econ√īmico ‚Äď PEDEM;

Cidade 4.0: BrightCities;

Cidade Turística: Implantação de Rotas e Roteiros; Smart Tour;

Al√©m dos temas espec√≠ficos, o munic√≠pio far√° as a√ß√Ķes b√°sicas do Cidade Empreendedora, que incluem a Sala do Empreendedor (para dar suporte aos MEIs e microempreendedores); orienta√ß√£o para compras p√ļblicas; desburocratiza√ß√£o (apoio na desburocratiza√ß√£o no processo de abertura, altera√ß√£o e baixa de empresas); educa√ß√£o empreendedora (voltada para alunos do Ensino Fundamental I, II e professores).