Programa de aceleração para MEIs está com inscrições abertas em Mafra

As inscrições são gratuitas, vão até 28/08 e devem ser realizadas no site da prefeitura de Mafra

Estão abertas as inscrições para participar do maior programa de aceleração de Microempreendedores Individuais do Brasil — o Salto Aceleradora. A turma, que será realizada presencialmente em Mafra, terá vagas limitadas e encontros semanais às terças-feiras, nos quais os participantes vão aprender muito sobre ser empreendedor, sobre gestão e crescimento de negócios. O programa é gratuito para os MEIs das cidades e a chegada desta turma a Mafra é uma realização do Sebrae SC com a prefeitura, por meio do programa Cidade Empreendedora.

As inscrições vão até o dia 28/08 e devem ser feitas online pelo link https://bit.ly/inscrições_salto_mafra, ou pelas páginas oficiais da prefeitura. No ano passado, o programa Salto Aceleradora chegou às cinco regiões do Brasil, com impactos significativos para os negócios dos saltitantes, como são chamados os acelerados participantes do programa. Foram 1.666 impactados, os quais 46% declararam ter percebido aumento médio de faturamento mensal. O aumento médio de faturamento foi de R$ 800,00, e ao total, foram criados 311 novos empregos e 5.989 novos clientes foram gerados.

“Trabalhar com o MEI da cidade e viabilizar o crescimento dos negócios que nascem aqui na cidade é uma honra, sabemos que os resultados são reais e que a vida — não só os negócios — de muita gente muda com a participação do programa”, comenta o prefeito Emerson Maas.

Além de impactar diretamente na vida das pessoas, o programa é também uma forma eficiente de movimentar a economia local. “O microempreendedor é o vetor mais eficiente de mudança da economia local. Quando um negócio de um MEI cresce, cresce também a movimentação de dinheiro na comunidade; criam-se novos empregos e, muitas vezes, ganha-se também em inovação — novas ideias, novos produtos e novas soluções surgem a todo momento”, conclui o prefeito.