Programa e-Origem é apresentado a pequenos produtores rurais de Mafra

Na manhã da última terça-feira (14), agricultores que comercializam seus produtos nas feiras de Mafra, participaram de uma reunião nas dependências da EPAGRI, sobre o programa e-Origem. Coordenada pelo engenheiro agrônomo da CIDASC, Thiago Romanholi Santiago, o evento foi um espaço no qual os cerca de 10 produtores puderam conhecer e tirar dúvidas sobre o programa. De acordo com a nutricionista da Secretaria de Assistência Social de Mafra, Sandra Turnes, esta reunião teve o objetivo de capacitar o agricultor da feira a fazer a rastreabilidade do seu produto, o qual é vendido diretamente ao consumidor final. “Essa já é a segunda reunião e faz parte de um processo de aprendizado e familiarização com a portaria SES/SAR nº 459 de 07/06/2016”, explicou. Vale lembrar que o e-Origem é para frutas, raízes, tubérculos e bulbos, hortaliças folhosas e ervas aromáticas frescas e hortaliças não folhosas, produtos in natura e/ou minimamente processados.

E-ORIGEM

O programa e-Origem gera o cadastro do produtor primário e da sua produção, para o qual será gerado um código específico para a rastreabilidade de seus produtos. Também possibilita imprimir o caderno de campo (documento que o sistema e-Origem também disponibiliza para ser impresso e preenchido manualmente pelo agricultor. Ele é um documento do agricultor, onde deverá registrar o uso de insumos, as práticas de cultivo e manejo, além das colheitas) e oferece exemplos de etiquetas e do cartaz para expositor (gôndolas, ilhas). Tudo isso gratuitamente, e o sistema está disponível no site da CIDASC.

PRODUTO COM ETIQUETA

A nutricionista explicou ainda que os feirantes também podem contar com os técnicos da EPAGRI/CIDASC. “Eles estão disponíveis para atendimento de cada feirante, no auxilio quanto confecção da etiqueta e do caderno de campo – instrumentos obrigatórios no momento da fiscalização da Vigilância Sanitária ou Ministério Público”. Os produtos com rastreabilidade recebem uma etiqueta com a expressão “Produto com origem rastreada” que deve ficar colada na caixa do produto ou próxima ao produto na feira.

De acordo com a CIDASC, com um produto etiquetado, o consumidor terá condição de consultar através de seu smartphone ou computador, quem produziu o alimento e onde foi produzido.

DA HORTA PARA MESA

Todos os sábados, a partir das sete da manhã, tem feira de produtos na Praça Lauro Müller. São frutas, verduras, legumes, pães, geleias, queijos, mel e uma variedade de outros produtos diretamente do produtor rural para a mesa do consumidor.

Mais informações sobre o e-Origem podem ser obtidas no site: www.cidasc.sc.gov.br/e-origem