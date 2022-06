Programa Empretec Rural em Mafra tem foco na formação de empreendedores no agronegócio

A Prefeitura de Mafra está oferecendo por meio da Secretaria da Agricultura, em parceria com o SEBRAE, o programa Empretec Rural. Destinado a formação de empreendedores com foco no agronegócio, acontecerá em Mafra no período de 4 a 9 de julho no Cedup da Vila Nova.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No Empretec Rural os agricultores serão orientados por meio de atividades teóricas e práticas, a identificar seus potenciais para melhor gerirem seus empreendimentos.

As inscrições pode ser feitas diretamente na Secretaria Municipal da Agricultura, na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Informações pelos telefones (47) 3642- 6322 e 98876-8032.

Serviço:

O que – Empretec Rural

– Empretec Rural Quando – 4 a 9 de julho

– 4 a 9 de julho Onde – Cedup Vila Nova

– Cedup Vila Nova Informações – 3642- 6322 e 98876-8032