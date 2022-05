O Executivo Municipal está dando sequencia às ações para o incremento do agronegócio local. Depois do lançamento do “Mafra mais Leite”, a próxima etapa será o “Mais Pecuária Brasil”. O evento de lançamento será on line, nesta quarta-feira, dia 11 de maio, às 10 horas, por meio do canal Youtube TV Conafer.

O “Mais Pecuária Brasil” é um programa inédito de melhoramento genético, que possibilita aos agropecuaristas familiares mafrenses, o acesso à tecnologia mais importante a produção de rebanhos.