Programa Microfinanças “Juro Zero” é criado em Mafra para apoiar empresas

O desenvolvimento da economia mafrense, através do fortalecimento dos pequenos e micro empresários com um novo incentivo aos seus negócios, é o principal objetivo do programa de Microfinanças – “Juro Zero”, no âmbito do Município de Mafra, criado pelo Prefeito Emerson Maas. Ele prevê como resultados a preservação e geração de novos empregos e renda, além de grande apoio ao empreendedorismo.

O projeto possibilitará o acesso ao crédito de forma a auxiliar aos micro empreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), a superarem os problemas econômicos enfrentados em decorrência do momento de pandemia que assola o país e o mundo, há mais de um ano.

Os benefícios dos incentivos a serem concedidos serão a geração de emprego e renda aos MEI e ME, que poderão formalizar seus negócios; a promoção, inclusão e acesso a serviços financeiros, especialmente à população de baixa renda e ainda a garantia da continuidade das atividades da empresas.

As inovações vão ao encontro das propostas de Governo Municipal e darão voz ao slogan de “Mafra – Uma Cidade Empreendedora”