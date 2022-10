Programa Porteira Adentro em pleno funcionamento em Mafra

Compartilhar no Facebook

A entrega de pedras pelo programa Porteira Adentro está em pleno funcionamento em Mafra. Em menos de três meses, a Prefeitura de Mafra já entregou 1.600 metros cúbicos de pedras, que representam 160 cargas de 10 m³ cada, atendendo produtores em todas as localidades do interior do município.

O atendimento aos agricultores que necessitam de pedras para as suas propriedades é feito pela Secretaria Municipal de Agricultura, por meio do Programa Porteira Adentro, que está amparado na Lei nº 3536, de 02 de junho de 2010 e visa auxiliar na execução de obras de infraestrutura, preferencialmente nas pequenas propriedades rurais.

Necessário Bloco do Produtor Rural ativo

Conforme explicou o Secretário Nereu Martins Carvalho, o prefeito Emerson Mass, em respeito aos princípios constitucionais, está empenhado em atender todos os produtores inscritos no programa, e neste momento, para que se atinja o objetivo, estão sendo disponibilizadas duas cargas por produtor, até que seja reduzida a demanda represada desde janeiro de 2021.

O atendimento é feito por ordem cronológica e para participar, os produtores devem se cadastrar diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura, na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 85. Informações pelo telefone (47) 3642-6322.