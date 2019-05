Programa “Prevenir” é apresentado na Câmara de Mafra

Desde 2013, a APAE de Mafra desenvolve o programa com o objetivo de prevenir deficiências antes e durante a gestação

Na última segunda-feira 27, a APAE de Mafra entregou folhetos explicando sobre o programa “Prevenir” na Câmara Municipal de Mafra.

Desde 2013, a APAE de Mafra desenvolve o programa com o objetivo de prevenir deficiências antes e durante a gestação. Além disto, oferece prevenções para o período pré-natal e pós-natal. A instituição oferece os serviços por meio do Centro de Atendimento Educacional Especializado “Irmã Inês”. Eles são: estimulação precoce, serviço pedagógico específico/ transtorno espectro autista, serviço de atendimento específico e serviço de atendimento laboral. Também dispõe de assistente social, equipe pedagógica, fisioterapia, fonoaudiologia, neuropediatria, odontologia, psicologia e terapia ocupacional.

Segundo os dados OMS- Organização Mundial de Saúde, 70% ou mais das deficiências poderiam ser evitadas. Com a evolução do conhecimento científico, o esperado seria que a taxa de incidência de deficiências fosse gradativamente diminuindo.

A APAE Mafra acredita que a diminuição não vem ocorrendo devido ao número de pessoas com deficiências (que poderiam ser evitadas) encaminhadas para as APAEs. Além disto, a instituição acredita que elevados índices de deficiência podem ser reduzidos investindo-se em prevenção. O objetivo do programa “Prevenir” é levar informação a comunidade sobre prevenção de deficiências.