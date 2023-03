Programa Protetores do Lar tem continuidade nas escolas de Mafra

Na terça-feira, dia 21, Polícia Militar de Mafra, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Núcleos de Educação e Prevenção às Violências na Escola (NEPRE), reuniram-se para dar continuidade ao Programa Protetores do Lar, oferecido nas escolas para alunos do 1º ano do Ensino Médio.

O programa “Protetores do Lar” teve início no ano passado atendendo a 234 alunos, nas escolas estaduais Hercílio Buch e Tenente Ary Rauen. Para este ano vai ser ampliado para mais 6 escolas. O programa é uma extensão da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que visa combater a violência doméstica e familiar através da conscientização, educação e sensibilização de jovens e adolescentes.

Por meio de um ciclo de palestras voltado especialmente aos jovens, o programa quer inspirar nos jovens e adolescentes a promoverem a cultura da proteção às mulheres, ajudando a combater a violência doméstica e familiar e tornando-se verdadeiros protetores do lar.

Participantes

Participam do programa “Protetores do Lar” as seguintes entidades:

– Rede Catarina de Proteção à Mulher Mafra;

РOrdem dos Advogados do Brasil (OAB) Subse̤̣o Mafra;

РCentro de Refer̻ncia de Assist̻ncia Social (CRAS Central/Assist̻ncia Social)

– Núcleo de Atenção e Prevenção, Atenção e Atendimento à s violências na escola (NEPRE – SED).