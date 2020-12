Programa PUMA é apresentado em Mafra

Durante a inauguração do CEIM Nossa Senhora das Graças, na Vila Ivete, nesta sexta-feira (18), foi apresentado o Programa Unidos pelo Meio Ambiente (PUMA) que visa capacitar os alunos das quartas séries da rede municipal de ensino a desenvolverem atividades relativas à preservação do meio ambiente.

O programa é fruto da assinatura do Termo de Colaboração assinado em junho deste ano entre a Prefeitura de Mafra e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. O convênio visa a execução de ações de educação e fiscalização ambiental na área do município, com duração de 36 meses. O projeto está sendo desenvolvido pela 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (3ªCIA/2ºBPMA).

Para a secretária de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, levar às crianças temas relacionados à água, flora, fauna, poluição, história da polícia militar e polícia militar ambiental, pesca, entre outros assuntos voltados ao meio ambiente, apresenta a elas um cenário sobre o município, de forma concreta e engrandecedora. “Quanto mais cedo o tema meio ambiente e sustentabilidade forem apresentados às crianças, maiores serão as chances de despertar a consciência pela preservação. Dar a elas a oportunidade de participar de atividades ecológicas é mostrar que acreditamos em um futuro melhor, na qual elas serão as protagonistas”, conclui a secretária.