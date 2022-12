Programação natalina de Mafra terá diversas atrações

A Prefeitura Municipal está preparando muitas atrações para a população. Serão cantatas natalinas, concurso da casa mais decorada e a chegada do Papai Noel, além de apresentação de artistas mafrenses e Feira de artesanato local, com peças alusivas à data “É o Mafra mais Natal”, com todas as ações acontecendo na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

A abertura do Mafra mais Natal está programada para o dia 10 de dezembro, às 18 horas, com a chegada do Papai Noel. O bom velhinho chegará acompanhado por carreata saindo do Mallon e seguindo pelas ruas centrais até a Praça. No local acontecerão apresentações de corais e distribuição de picolés e pipoca para as crianças, além da presença de parque de diversões. A chegada do Papai Noel é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio da Associação Empresarial de Mafra e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro.

Minha casa mais Natal

Para deixar Mafra preparada para o Natal, o Município está convidando a população para enfeitar suas residências e participar do concurso “Minha casa mais Natal”. Elas serão avaliadas pelos quesitos beleza, sustentabilidade, voto popular e criatividade. As inscrições já podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação. Informações pelo telefone 3642-0958.

Cantatas “Mafra mais Natal”

As cantatas “Mafra mais Natal” acontecerão do dia 10 ao dia 18 de dezembro, com a participação dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, além de corais e bandas locais. Já as apresentações com artistas mafrenses estão programadas para o período de 19 à 23 de dezembro, sempre com início às 18 horas. No período de 10 a 23 de dezembro, a Praça contará com parque de diversões para as crianças e com a Feira de artesanato local.