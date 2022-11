Projeto “A Criação” apresenta obras de arte para alunos da Educação Infantil em Mafra

Conhecer, apreciar e contextualizar as obras de arte. Esse é apenas um dos objetivos do projeto da disciplina de Artes, desenvolvido com 110 alunos do Maternal, Pré I e II, do CEIM Portão São Lourenço, através do projeto “A Criação”. O projeto trabalhou também a socialização, colaboração e amor próprio, sensibilidade, expressão e valorização.

Conforme explicou a professora responsável, Dilcea Aparecida W. de Lima, outros valores foram abordados nos trabalhos. “Pretendemos ensinar ainda o cuidado com o próprio trabalho e com o do colega, além de incentivar a criatividade através de materiais alternativos e proporcionar novas descobertas fazendo releituras de obras de arte”, afirmou

Descobertas e novos conhecimentos

Para ela, trabalhar o projeto com as crianças proporcionou momentos de grandes descobertas e conhecimentos no mundo das Artes. “Realizamos leitura de imagem, descobrimos suas diferentes características e depois, com muito entusiasmo, partimos para o fazer artístico onde foi uma diversão para todos”, explicou. E declarou: “é satisfatório ver o brilho no olhar de cada aluno, onde fazem suas descobertas e vêem que são capazes de construir suas obras de Arte”.

Na visão dos alunos, o projeto mostrou o lado artista existente em cada um. “Como eles mesmos disseram ‘nós somos artistas’ e com toda certeza eles são. Amo o que faço e faço por amor a eles”, concluiu a professora.

Alice e Mona Lisa

O professor abre a sacola misteriosa e tira duas obras: “Alice”, do artista italiano Amedeo Modigliani e a obra “Mona Lisa” do artista colombiano Fernando Botero. E convida as crianças para construírem um boneco feito de jornal.

O Homem Vitruviano

O professor tira da caixa misteriosa a obra “O homem Vitruviano” do artista Leonardo da Vinci e comenta com as crianças sobre como o artista representou o corpo humano e os seus movimentos. Convida as crianças para fazerem uma escultura de massinha de modelar.

Os Corredores

O professor trabalha imagens de pessoas fazendo exercícios físicos e apresenta a obra “Os Corredores”, do pintor francês Robert Delaunay e comenta com as crianças sobre as cores e formas presentes na obra. Convida as crianças a fazerem uma escultura de criança fazendo exercício físico, inspirados na obra .

Bolhas de sabão

O professor apresenta um artista bem famoso e querido, Ivan Cruz, que adorava pintar as brincadeiras de crianças e sua obra “Bolhas de sabão”. Convida as crianças para fazerem uma releitura viva da obra realizando no gramado da escola, um momento de diversão ao brincarem de fazer bolhas de sabão.

“Este Projeto Merece Aplausos”

