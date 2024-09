Projeto aplicado em Mafra fortalece agro e abre mercado para pequenas agroindústrias

A implantação e o aprimoramento do serviço de inspeção municipal estão fortalecendo as agroindústrias de sete municípios da região e abrindo novos mercados para a comercialização de produtos de origem animal.

O projeto Fortalece Agro, desenvolvido pelo Sebrae em parceria com o Codeplan – Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, atinge os municípios de Mafra, Canoinhas, Irineópolis, Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis e Três Barras, que integram a Amplanorte.

O desenvolvimento dos trabalhos, iniciado em 2022, está impactando diretamente mais de 180 negócios da agroindústria, formados por micro e pequenos empreendedores rurais e urbanos. São 500 trabalhadores diretamente envolvidos, responsáveis por fabricar 2.600 produtos diferentes e gerar 1.800 toneladas de matérias-primas processadas por mês. A receita direta da agroindústria alcança R$ 300 milhões por ano, que por sua vez cria uma economia circulante nos municípios do Planalto Norte.

Para o secretário executivo da Amplanorte, esse projeto está proporcionando a expansão dos negócios da agricultura familiar. “Os trabalhos estão qualificando os produtos e atualizando a legislação para garantir o cumprimento das exigências sanitárias. Com essas boas práticas, as pequenas agroindústrias podem comercializar seus produtos em todo o país. As atividades desenvolvidas pelo Sebrae são inéditas em nossa região”, esclarece Hélio Daniel Costa.

A implantação do serviço de inspeção municipal para produtos de origem animal é o benefício mais relevante do programa. “Os pequenos produtores conseguem, dessa forma, solicitar a avaliação de seus empreendimentos e a aprovação de seus produtos localmente, o que facilita e agiliza o processo”, explica o consultor Rogério Ern. A equipe do Sebrae, que desenvolve as atividades, é formada por cinco profissionais, incluindo agrônomos, veterinários e especialistas em legislação sanitária.

Na primeira fase do projeto, realizada em 2022 e 2023, foi realizado o aprimoramento do serviço municipal de adequação à legislação, a capacitação de profissionais de inspeção e a organização do consórcio. Além disso, foram implementados protocolos de avaliação do Selo Arte para identificar produtos artesanais aprovados pela inspeção municipal. O primeiro produto a receber o selo foi o rollmops, em Itaiópolis.

Na segunda fase, em desenvolvimento, está havendo a continuidade da qualificação dos municípios e das pequenas agroindústrias, além da ampliação do Selo Arte e da implementação do selo regional que identifica o produto com origem na Agroindústria do Planalto Norte de SC. As atividades finalmente buscam a total integração dos municípios ao SISBI – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto Animal, que por sua vez é ligado ao Ministério da Agricultura.

Paralelamente, o Fortalece Agro vem expandindo sua atuação para também implementar o sistema de inspeção municipal aos Produtos de Origem Vegetal, como bebidas em geral, farinhas, grãos e óleos.

Em Monte Castelo, um trabalho idêntico está sendo realizado para também regularizar a situação de pequenos empreendedores e qualificar o serviço de inspeção. O programa de Aprimoramento Sim, que integra o Cidade Empreendedora, atende o serviço municipal e dez agroindústrias para adequação da legislação sanitária do município, a qualificação e consultoria individual aos empreendimentos agroindustriais de mel, embutidos e queijos, através do Sebrae. Os entrepostos envolvidos processam e comercializam carnes temperadas.