Projeto Bi-bi Fom-fom educa para um trânsito seguro e para valorização da vida

Educação para o trânsito seguro, evolução e os diferentes meios de transportes – aquáticos, terrestres e aéreos – normas no trânsito, placas de sinalização e os diferentes espaços por onde circula, foram os pontos trabalhados por alunos do Maternal I e II do Centro de Educação Infantil Municipal Vila Olsen, por meio do projeto “Bi-bi Fom-fom! Conscientização e educação para o trânsito seguro!”

Desenvolvido pela professora Rosângela Aparecida Barbosa de Almeida, o projeto trabalhou valores importantes para a melhoria do trânsito, como cooperação, solidariedade, honestidade, segurança, respeito e valorização da vida.

Conhecimentos colocados em prática

Para o desenvolvimento do Bi-bi Fom-fom foram feitos cartazes, produzidos gráficos e interpretação de dados, conversas sobre qual meio de transporte utilizado para ir à escola, produção da primeira carteira de motorista após conhecer algumas sinalizações de trânsito, produção de palitoche de semáforo, utilização de faixa de pedestre, produção de alguns meios de transporte com material reciclável, apresentação de vídeos informativos, músicas, dramatização e ainda exploração do circuito com triciclo e carro de material reciclável, colocando em prática os conhecimentos aprendidos sobre regras e sinalização no trânsito.

Conhecimentos importantes para a vida

Segundo a Professora Rosângela, trabalhar o projeto proporcionou aos alunos os direitos de aprendizagem da criança, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que estão estabelecidos nos cinco campos de experiências: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. “Por meio destes campos de experiências, as crianças participam, interagem em brincadeiras onde são criadas, favorecendo desenvolvimento e aprendizagem significativa. Assim, as condições são mediadas para transformar comportamentos e potencializar o desenvolvimento de valores e atitudes, trazendo conhecimentos importantes para a vida do educando”, explicou.

Comportamentos seguros no trânsito

A educação para o trânsito visa estimular e orientar as crianças trazendo hábitos e comportamentos seguros no trânsito, transformando o conhecimento em ação por meio de observação, vivências e situações encontradas no seu cotidiano. Proporciona ainda a interpretação crítica do mundo onde vive, interferindo no seu contexto, fazendo com que o aluno seja protagonista. “Além de fazer parte dos direitos e deveres de todos inseridos no espaço público, a educação no trânsito ensina valores essenciais para a formação do caráter de um bom cidadão, como cordialidade, solidariedade e senso de respeito”, salientou a professora.

Para Rosângela, trabalhar o Bi-bi Fom-Fom com as crianças foi muito prazeroso e significativo, trazendo-as como sujeitos ativos, que constroem seus saberes interagindo com as pessoas e culturas do seu tempo histórico. “Nessas relações, as crianças exercem seu protagonismo e, assim desenvolvem sua autonomia, constroem suas identidades, suas preferências e seus modos de ver o mundo, conscientizando-os quanto à segurança na locomoção de automóveis e pedestres, para que o trânsito torne- se mais seguro”, concluiu.

“Este Projeto Merece Aplausos”

