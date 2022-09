Projeto BiblioSesc chegou em Mafra

De setembro a dezembro localidades recebem a biblioteca itinerante do Sesc SC

A BiblioSesc chegou em Mafra e por meio da parceria com a Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, desde o início deste mês, está proporcionando entretenimento e conhecimento para diversas localidades urbanas e rurais. O projeto BiblioSesc consiste em uma biblioteca itinerante que atende escolas e comunidades levando cultura e aproximando os livros dos leitores.

Locais

A BiblioSesc vai ficar estacionada nos seguintes locais de Mafra, no período das 9 às 17 horas, conferindo tempo para alunos e moradores desfrutarem de boas leituras. De acordo com a programação do Sesc SC, o cronograma fica disposto desta forma, até o dia 30 de dezembro:

Atendimento quinzenal:

Segundas-feiras: Avencal São Sebastião. Estrada Geral, Localidade Rural.

Atendimento semanal:

Terças-feiras: Avencal do Saltinho. Estrada Geral, Localidade Rural.

Quartas-feiras: São Lourenço. Estrada Geral, Localidade Rural.

Quintas-feiras: Vila das Flores. Avenida das Rosas.

Sextas-feiras: Campo da Lança. Rua Alfaiate Henrique Liebl.

Como emprestar livros

As pessoas que tiverem interesse podem se cadastrar para fazer empréstimo do acervo: moradores, trabalhadores e estudantes dos bairros atendidos devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência ou vínculo com o bairro. A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning convida os moradores e estudantes destas localidades para aproveitarem o período em que a BiblioSesc estará no seu bairro. “Espero que as escolas e toda a comunidade destes bairros conheçam a BiblioSesc, o seu acervo e apreciem os livros. É uma ótima oportunidade para cativar novos leitores”, disse, já agradecendo a parceria e o carinho que o Sesc tem pelo município.

Sobre a BiblioSesc

Com objetivo de aproximar o livro do leitor, o projeto nacional BiblioSesc, consiste em unidades móveis de biblioteca montadas sobre um caminhão, que levam o serviço para bairros e comunidades durante o período mínimo de um ano. Em 2022 os municípios de Mafra e Rio do Sul terão 5 locais de atendimento cada. Moradores, trabalhadores e estudantes tem acesso gratuito a consulta e empréstimo do acervo de mais de 3.000 exemplares, composto por obras gerais e uma grande oferta de títulos literários de autores nacionais e estrangeiros, desde os clássicos aos contemporâneos para todas as idades.

Fonte: https://www.sesc-sc.com.br/unidades-moveis/bibliosesc