Projeto Bombeiro Mirim será aplicado em Mafra para cerca de 800 alunos

Cerca de 800 alunos do 6ª ano, que frequentam as escolas da rede municipal de ensino vão participar a partir do próximo semestre, do projeto Bombeiro Mirim. A parceira entre Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação e o Corpo de Bombeiros foi anunciada na manhã de terça-feira, dia 11, pela  secretária Jamine Emmanuelle Henning, quando recebeu a Cabo Bruna, do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra e detalharam o projeto que terá como apoiador o CMDCA e será desenvolvido com recursos do FIA.

Pelo projeto os alunos receberão camiseta, adesivo, boné, cartilha e certificados. Será desenvolvido em aulas semanais, nas quais os instrutores abordarão os seguintes conteúdos:

– Apresentação/ Construindo Valores (Projeto, Cronograma e Princípios Mirim);

РTelefones de emerg̻ncia (190, 193, Delegacia, CIT, Combate ao trote);

РNo̵̤es de Orden Unida;

РSistemas preventivos contra inc̻ndio e p̢nico (Evacua̤̣o de espa̤os);

РPreven̤̣o de acidentes (Acidentes dom̩sticos, tr̢nsito, etc);

– Noções de Segurança Aquática (Prevenção nas praias, piscinas e lagoas);

– Primeiros Socorros (Desmaio, ferimentos e queimaduras);

– Meio ambiente (Lixo, doenças e recicláveis);

– Visita ao Quartel (Aula prática);

– Formatura

Bombeiro Mirim

O Projeto Bombeiro Mirim visa promover orientação vocacional, desenvolvimento da personalidade, valorização da cidadania e inclusão social de crianças e adolescentes, através da preparação dos mesmos para as ações de defesa civil e com práticas vivenciais de prevenção e segurança junto ao Corpo de Bombeiros. Resultando ainda na melhora da auto-estima e da autoconfiança, criando uma expectativa de futuro melhor, principalmente nas crianças que vivem em situação socialmente vulnerável.

As instruções têm como ênfase a busca pela valorização da cidadania e do respeito ao ser humano com a apresentação e a motivação de valores, tais como, a disciplina individual e coletiva, respeito a todos os seres vivos e à natureza e a prática da solidariedade. (https://www.ssp.sc.gov.br/index.php/programas/bombeiro-mirim)