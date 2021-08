Projeto Câmara nos Bairros é colocado em prática em Mafra

A primeira reunião do projeto Câmara nos Bairros aconteceu nesta quarta-feira (4), os vereadores estiveram no salão da igreja na localidade de Augusta Vitória, para acompanhar de perto as demandas dos munícipes, participaram moradores de Augusta Vitória, Rio dos Cedros, Avencal do Saltinho e Bela Vista.

Estiveram na reunião a Presidente da Câmara Dircelene Dittrich Pinto (Podemos) e os vereadores David Roeder (Podemos), Everton Stach (Podemos), Jonas Schultz (PSDB), Mario Skonieski (PDT), Wagner Grossl Ramos de Oliveira (PL), também esteve presente a vereadora mirim Grabriela Huren aluna da Escola Hercílio Buch, que acompanhou de perto a reunião, fez a sua apresentação e falou um pouco sobre o que é “ser vereadora mirim”.

De uma maneira diferenciada para a população por intermédio do contato direto entre parlamentares e sociedade, foi promovidas discussões com a comunidade, que teve a oportunidade de apresentar suas demandas e reivindicações, que, posteriormente, darão origem a documentos oficiais, como: indicações, requerimentos e projetos, que serão encaminhados aos órgãos competentes.

A primeira edição do projeto foi um grande sucesso, é a Câmara de Vereadores cada vez mais perto da comunidade. Oportunizando a todos os mafrenses uma participação mais efetiva na construção de uma cidade melhor para todos.

