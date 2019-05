Projeto Circo Social apoia a Luta Antimanicomial

Na manhã deste sábado (18), Mafra terá uma feira de atrações e serviços com o tema “Cuidado em Liberdade”. Será um dia especial para celebrar a Luta Antimanicomial.

O evento será na Praça Miguel Bielecki (popular “Praça dos Correios”) das 09h à s 12h.

Entre as atrações estão: presença do Circo Social com personagens infantis e do cinema, apresentações artísticas dos CAPS de Mafra, Rio Negro e Itaiópolis, apresentação da Fanfarra do Colégio Estadual Barão de Antonina, venda e exposição de artesanatos, atendimentos em saúde e aulão de Zumba.

O público poderá apoiar as ações do Circo Social doando 01 kg de alimento não perecível.

Mais informações: (47) 3642-5298 / 9 8402-7456 (CAPS I – Casa Azul)

LUTA ANTIMANICOMIAL

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CRP), em 2019 comemoram-se 32 anos da luta contra os manicômios. Voltando à história, em dezembro de 1987, trabalhadores da saúde mental reunidos na cidade de Bauru-SP redigiram o manifesto que marcou o início da Luta Antimanicomial no Brasil e representa um marco no combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave. Com o lema “Por uma sociedade sem manicômios”, o congresso discutiu as formas de cuidado com os que apresentam sofrimento mental grave e representou um marco histórico do Movimento da Luta Antimanicomial, inaugurando nova trajetória da reforma psiquiátrica brasileira.