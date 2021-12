Projeto Circo Social inaugura Casa do Papai Noel

Compartilhar no Facebook

O projeto Circo Social realizou na noite de segunda-feira, dia 13, o seu Natal em Mafra, apresentando à população a casa do papai Noel e uma super iluminação que encantou os presentes. Houve apresentação de teatro e música. O Prefeito Emerson Maas participou do evento e parabenizou ao Circo Social pela iniciativa e pelas ações desenvolvidas sempre em prol da população.

A casa fica localizada na Rua São João, nº 178, Centro I – 100 metros do Detran – Delegacia Regional de Mafra. Conta com três espaços com atrações natalinas para visitação, que funcionarão diariamente até o dia 23 de dezembro, das 19 à s 21 horas. Será possível visitar a decoração para fotos, porém seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

A ação do Circo Social deste ano homenageou ao voluntário Acir Lisboa, que faleceu em fevereiro deste ano sendo uma vítima da Covid-19. Acir atuava como Papai Noel há mais de 15 anos sempre com muita dedicação e entusiasmo para alegrar a todos. Também participava das ações do Circo Social em diversas áreas.Â

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, Casa do Foguete e Big Passo Calçados.

