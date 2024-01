Projeto “Conhecendo as Abelhas Nativas” é aplicado em CEIM de Mafra

Ensinar sobre a importância das abelhas nativas sem ferrão e a sua preservação, bem como ampliar a aprendizagem dos estudantes sobre essa e outras espécies de abelhas, foi o objetivo do projeto “Conhecendo as Abelhas Nativas”, desenvolvido pelo Centro de Educação Infantil Municipal Breno Cauan Garcia.

Iniciou em 2023 com 25 alunos, com a explanação do projeto. Após passaram para a fase de instalação dos Meliponários – coleção de colmeias de abelhas sem ferrão de vários tipos – no pátio a escola. A partir daí, todos os alunos se interessaram pelas abelhas e o projeto passou a ser realizado com toda a unidade escolar, conforme explicou a diretora Simone Aparecida da Costa . “Desde sua instalação o projeto é um sucesso, todas as crianças desde o berçário gostam de ficar admirando o entra e sai das abelhas de suas casas”, explicou.

Resultados positivos

O projeto já teve resultados positivos como a conscientização sobre a importância da preservação da natureza e a ampliação do alcance além dos portões da escola, junto às famílias. “Hoje nossos alunos já entendem a importância de se preservar a natureza e os benefícios que as abelhas proporcionam. Além disso, como as crianças podem ter contato sem ter medo, elas conseguem observar as abelhas produzindo o mel”, explicou.

O projeto “Conhecendo as Abelhas Nativas” foi desenvolvido pelo professor biólogo Me. Júlio Cesar Costin, em parceria com a Ong Voz do Rio, que levou a ideia para a direção da escola, a qual abriu as portas para o projeto ser desenvolvido. Contou com a participação de toda de toda equipe, professores, coordenadora e direção. Envolveu no início 25 alunos e foi estendido às famílias, por meio do aprendizado das crianças.

Ameaça de extinção

Apesar de ter um papel relevante como principais polinizadoras da flora nativa – No Brasil,boa parte da polinização da flora nativa é exercida por abelhas sem ferrão – elas estão sob ameaça de extinção. Como alternativa, a meliponicultura auxilia na conservação dessas espécies e difunde o conhecimento sobre a diversidade das abelhas nativas bem como e a importância de protegê-las.