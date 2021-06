Projeto de curadoria do IdeiaSUS realiza oficina de sistematização de práticas em saúde

O IdeiaSUS promoveu, no dia 16 de junho, a oficina de sistematização de práticas, reunindo as equipes das práticas de saúde dos municípios de Quissamã, no Rio de Janeiro, de Santa Luzia, na Paraíba, de Mafra, em Santa Catarina, e de São Salvador de Tocantins, no estado de Tocantins, além das curadoras, integrantes dos IdeiaSUS e colaboradores institucionais do projeto. A atividade faz parte do Projeto ‘IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde’, no contexto do Edital Inova Gestão do Programa Inova da Fiocruz.

O objetivo da oficina foi apresentar os elementos conceituais e metodológicos da sistematização de práticas, pautados no educador Oscar Jara, referência teórica do trabalho da curadoria em saúde do IdeiaSUS. A oficina, realizada de forma virtual, acontece em duas etapas: apresentação de conteúdos e debate; e trabalho em grupo, para aprofundamento do processo de reflexão e exercício do conteúdo da sistematização, visando à plena utilização das práticas de saúde em seu cotidiano, como campo de pesquisa-ação e de consolidação da metodologia da curadoria em saúde.

Também como parte do projeto, foi promovido, no dia 2 de junho, um treinamento virtual relativo às melhores técnicas de capturas de imagens do trabalho realizado no cotidiano dos territórios de saúde. Unidade parceira do IdeiaSUS no projeto, a VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz orientou os participantes quanto à captação de imagens e sons para a criação de vídeos e materiais iconográficos voltados para a difusão das práticas de saúde.

Sobre o projeto

O Projeto ‘IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde, selecionado pelo Edital Inova Gestão do Programa Inova da Fiocruz, busca apoiar e qualificar práticas do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de metodologias e recursos tecnológicos que promovam a análise crítica e a reflexão sobre o trabalho desenvolvido em municípios brasileiros.

Em cooperação com gestores e profissionais de saúde, o IdeiaSUS acompanha, ao longo de 12 meses, quatro práticas de saúde que estão, hoje, cadastradas na Plataforma IdeiaSUS/Fiocruz, em meio a mais de duas mil experiências. São elas: A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental, de Mafra (SC), que tem como autora principal Adriana Moro e a curadora Vanderleia Pulga; Palavras que acalentam a mente: experiências das Oficinas de Poesia do CAPS, de Santa Luzia (PB), sob autoria de Natálio de Medeiros Junior e curadoria de Adriana Moro; Diálogos entre serviços: estratégias de integração e qualificação do cuidado em saúde – relato de experiência em Quissamã (RJ), sob autoria de Delba Machado Barros e curadoria de Kathleen Tereza da Cruz; e Grupo Vida Saudável – Auriculoterapia, atividades físicas e reeducação alimentar no combate à obesidade em São Salvador de Tocantins, de São Salvador (TO), que tem como autora principal Elysanya Bezerra e curadora Joseane Costa. Ao fim do projeto, serão lançados um livro digital, um vídeo de difusão das práticas de saúde e de desenvolvimento do processo de Curadoria em Saúde, vídeos instrucionais e um manual da Curadoria em Saúde.

O projeto conta com a parceria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems-RJ), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado da Paraíba (Cosems-PB), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio de seu Departamento de Promoção da Saúde, do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN), do Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde (ObservaPICS) e da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz.