Projeto de lei denomina rua na Vila Ivete

Na última terça-feira, 04, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 11 que denomina rua servidor Luiz Antonio de Oliveira Franco na Vila Ivete.

A rua fica localizada no loteamento Jardim Cristal, conhecida como rua D. A via inicia no lado par da rua servidor José Zielinski Filho e seu término no lado ímpar da rua pioneiro Ricardo Voos.

Para o vereador autor do projeto Adilson Sabatke, ele é uma forma de homenagear o legado do servidor Luiz Antonio e a família. Além disto, a utilidade pública para localização da rua para entregas, serviços de correio, entre outros.

Homenageado

Luiz Antonio de Oliveira Franco, nascido aos 28 de outubro de 1955, em Fragosos, no município de Piên-Pr, filho de Clovis de Oliveira Franco e de Ana Maria Singea.

Contraiu matrimônio aos vinte e oito dias do mês de setembro de 1985, com Nilcéia do Rocio de Oliveira Franco, o casamento foi celebrado, na Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro – PR, perante o frei Ervino Girardi.

Luiz Antonio, trabalhou como bancário por aproximadamente oito anos no Banco Itaú, até iniciar suas atividades laborais como servidor público, aos quinze dias do mês de janeiro de 1990, na Prefeitura Municipal de Mafra – SC, ocupando o cargo de fiscal de obras e posturas.

Sempre atuante na comunidade e muito colaborativo com os demais funcionários da Prefeitura, foi uma pessoa muito prestativa a todos que o procuravam, demonstrou retidão na sua jornada profissional, colaborando para o crescimento e desenvolvimento do município de Mafra. Faleceu aos sete dias do mês de dezembro de 2005, aos 50 anos de idade.