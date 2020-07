Projeto de lei propõe denominação de rua na Vila Ivete

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira 14, foi apresentado o projeto de lei nº 11/2020 que denomina rua Servidor Luiz Antonio de Oliveira Franco na Vila Ivete.

A rua está localizada no loteamento Jardim Cristal, iniciando no lado par da rua Servidor José Zielinski Filho e seu término no lado ímpar da rua Pioneiro Ricardo Voos.

Na justificativa do projeto, o autor Adilson Sabatke conta a história do servidor municipal de Mafra. O qual atuou como fiscal de obras e posturas na Prefeitura de Mafra. Em 2005, faleceu aos 50 anos.

Para o autor do projeto, a homenagem é importante para uma pessoa que contribuiu tanto ao município e uma forma de reconhecimento para a família. Além disto, ajuda na localização da rua para os serviços de entrega ou visitantes.