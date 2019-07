Projeto do 3º ano da escola Mario Goeldner transforma alunos em escritores

A professora e os alunos contaram com um incentivo muito importante: as palavras da escritora mafrense Marina Medeiros, que numa visita à turma falou sobre os livros que já escreveu e do seu amor pela literatura

“Viajando no mundo da leitura e escrita – Meu primeiro livro” é o nome do projeto desenvolvido pelos alunos do 3º ano 1, da professora Júnia Cassia Gomes, da EMEB Mario de Oliveira Goeldner, durante o primeiro semestre deste ano. Tem como objetivo incentivar o gosto e o prazer pela leitura e pela escrita, ideia surgida ao se observar o interesse por livros demonstrado pelos próprios alunos. Esse foi um dos projetos apresentados à comunidade na 3ª Feira de Interação da escola, no último final de semana.

Para a execução do projeto, a professora e os alunos contaram com um incentivo muito importante: as palavras da escritora mafrense Marina Medeiros, que numa visita à turma falou sobre os livros que já escreveu e do seu amor pela literatura. Entre tantas histórias relatadas, contou aos pequenos que o primeiro livro que começou a escrever, aos 13 anos de idade, ainda não foi concluído, mas que, em compensação, muitos outros já foram publicados. “A escritora Marina Medeiros foi nossa convidada e despertou ainda mais nas crianças o gosto pela leitura ao falar de seus livros e sua trajetória como escritora”, explicou Júnia. Para ela, a leitura precisa encantar a imaginação das crianças para aguçar a curiosidade. “Ler e escrever são conquistas importantes e a criança que lê desenvolve a criatividade e imaginação”, afirmou.

20 OBRAS

Como resultado do projeto, cada aluno escreveu seu próprio livro. No pré-lançamento dos livros, os autores receberam vários autógrafos de professores e funcionários em sua obra. “Como era apenas um livro por aluno, eles não podiam autografar, então pensamos que, em vez de autografarem, eles recebessem autógrafos”, explicou a idealizadora do projeto.

As histórias escritas pelos 20 alunos do 3º ano versaram sobre vários temas. Deixando a imaginação fluir, alguns contaram a própria história, outros sobre animais ou sobre coisas simples e cotidianas.

A aluna Mariana Pires Ferreira da Costa Sampaio escreveu o livro “Mundo Mágico”. Na dedicatória ofereceu às amigas “pelo incentivo na caminhada escolar”. Sua obra relata um mundo imaginário de Alice, onde tudo era feito de doces. O chão era de doce, a areia era de algodão doce, mas que seu sonho era estudar.

O aluno Richard Emanuel de Souza escreveu sobre “A História do Gato Tigrinho”, que saiu atrás de uma borboleta e encontrou um mundo cheio de aventuras, passando por perigos e alegrias, até descobrir o caminho de casa.

A aluna Maria Eduarda Bielecki de Melo escreveu sobre “A menina que só queria comer doces”. A história fala sobre uma menina que gostava muito de doces e que enganou o pai jogando a comida fora para poder comer doces, mas acaba com dor de barriga e dor de dente e descobre que é mais saudável comer feijão com arroz.

MARINA MEDEIROS

Marina Medeiros descobriu na adolescência sua vocação de escritora, tendo como inspiração o escritor gaúcho Érico Veríssimo. É autora de livros infantis, peças de teatro e livros históricos. Também gravou CDs com musicas de sua autoria. Dentre essas obras, destacam-se os livros “Mafra 90 Anos de História” e “Mafra 100 anos de História”. Foi idealizadora e primeira Presidente da Associação Cultural Dente de Leão e autora do projeto Natal com Arte, evento cultural que acontece na abertura do Natal em Mafra. É gaúcha de nascimento, radicada em Mafra há 40 anos.