Projeto do Parque do Passo é apresentado ao IMA

Um parque voltado ao lazer e à educação ambiental da comunidade, mas que também contará com áreas exclusivas para preservação e pesquisa científica”. Foi desta forma que o prefeito Wellington Bielecki resumiu, na última terça-feira, 14, o projeto do Parque do Passo, em apresentação para o presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Cel. Valdez Rodrigues Venâncio, e demais autoridades locais e regionais.

Valdez estava acompanhado de vários agentes do IMA de Florianópolis, além dos gerentes do instituto em Mafra, Ademir Chaves, e Canoinhas, Francine Nader. Na apresentação estavam presentes também o prefeito de Canoinhas, Gilberto dos Passos, o comandante da Polícia Ambiental de Florianópolis, ten. cel. Fábio Henrique Machado, o comandante da Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra, ten. cel. Marcelo Pereira, o sub-comandante da Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra, major Ronaldo Branco, e a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Débora Kahlow Schossig, além de servidores da pasta que realizaram as apresentações do projeto.

A IMPORTÂNCIA DO PARQUE

O geólogo da prefeitura, Luiz Weinschütz, destacou a importância, para o município, de poder contar com uma unidade de conservação, citando a comprovada biodiversidade animal e vegetal da região, com a presença de diversos mamíferos, 93 espécies identificadas de aves e cerce de 70 espécies de árvores nativas. Outro ponto importante é que a área inclui também as nascentes que formam o rio Bandeira.

A diretora de Planejamento e Informação, Elery Adriana Kaliski, apresentou o projeto arquitetônico de parte do calçamento do parque, enquanto a gerente de Meio Ambiente, Talita Walter, elencou os passos necessários para que o parque possa se tornar uma unidade de conservação.

Após a apresentação do projeto seguiu-se uma visita à área do Parque do Passo, quando a Polícia Militar realizou um sobrevoo com o seu drone, permitindo que os visitantes pudessem conhecer de forma mais ampla toda a área. O prefeito Wellington destacou que, com o reconhecimento, por parte dos órgãos competentes, da relevância do projeto, o Parque do Passo se consolida como um espaço diferenciado na região, destacando-se por suas riquezas naturais e sua biodiversidade.