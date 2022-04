Projeto do Senai e Sebrae elevará a produtividade nas empresas de Mafra

Elevar a produtividade de micros e pequenas indústrias catarinenses. Esse é o objetivo do Programa Agiliza, que o Senai e o Sebrae de Santa Catarina estão disseminando, através de um acordo de cooperação firmado na semana anterior entre as instituições.

No Planalto Norte, a divulgação teve início na Associação Empresarial de Mafra e no Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mafra. A gerência executiva do Sesi e Senai para o Planalto Norte e Vale do Itapocu, Daren Basso, e o coordenador de operações do Sesi e Senai em Mafra, Clésio Ruiz Paloma Junior, explicaram o projeto à executiva da ACIM, Juciliana Zeczkowski, e a Amauri Eduardo Kollross, representante do Sindicato.

O propósito da iniciativa é aumentar em 15% a produtividade em um setor de impacto da empresa. Na primeira fase, o custo do programa será totalmente subsidiado pelo Sebrae e operado pelo Senai.

Serão abordados os principais problemas enfrentados pelas micros e pequenas empresas, como formação profissional, criação de padrões e métodos de trabalho, melhoria da estabilidade operacional e da gestão de indicadores, adoção de layout adequado e redução do desperdício na produção.

