Projeto é lançado em Mafra para impulsionar o desenvolvimento da região da BR-116

Com participação expressiva de lideranças locais e regionais, foi lançado nos dias 12 e 13 de novembro, em eventos realizados em Curitibanos e Mafra, o projeto Prospera SC. A iniciativa da FCDL/SC (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) e do Sebrae SC pretende criar estratégias colaborativas para reconfigurar o cenário socioeconômico de mais de 30 cidades lindeiras e próximas à BR-116.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, presente no lançamento, disse Santa Catarina é um estado em franco desenvolvimento, mas algumas regiões precisam de maior apoio, como os Planaltos Norte e Serrano. “Incentivos fiscais darão apoio e recursos para as empresas. Em parceira com as instituições, é essencial investir no conhecimento, na tecnologia e na inovação”, disse Sílvio Dreveck.

A BR-116, que corta Santa Catarina de norte a sul, é uma das artérias econômicas mais importantes do estado, conectando-o a grandes centros como São Paulo e Porto Alegre. No entanto, muitas das cidades ao longo dessa rodovia enfrentam desafios significativos em termos de desenvolvimento, registrando alguns dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado.

O gerente regional de Sebrae, Jaime Arsino Dias Junior, destacou que a parceria com a FCDL reforça e dá musculatura ao projeto de desenvolvimento da região. “O estímulo à economia local resulta em uma geração de empregos mais saudável, nos próprios municípios, criando um ciclo virtuoso e tornando as comunidades mais fortes”, defendeu Jaime Arsino Dias Junior.

Para o presidente da FCDL/SC, as parcerias são importantes para o processo de plantio e colheita, visando colher bons resultados mais à frente, com a valorização das empresas e das pessoas que moram em cidades próximas à BR 116. “A cooperação entre as pessoas será um passo importante para que consigamos desenvolver a região”, ressaltou Onildo Dalbosco Junior.

O projeto visa impactar mais de 30 municípios na região, buscando transformar desafios em oportunidades e inovação. Com um foco no futuro e na colaboração ativa de todos os setores, o Prospera SC promete ser um marco de transformação para a região da BR-116, inspirando outros estados a adotarem iniciativas semelhantes de desenvolvimento sustentável e cooperativo.