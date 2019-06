Projeto “Espelho meu… pais que olham com amor” recebe palestra sobre Sexualidade Infantil

“Sexualidade Infantil” foi o tema da palestra realizada na última semana para o Grupo de Pais participantes do projeto “Espelho meu… Pais que olham com amor!” que vem sendo desenvolvido pelo CEIM Comecinho de Vida desde o início do ano. A palestrante foi a psicóloga do Setor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Talita Pacheco Valério.

Aos pais presentes Talita Valério Pacheco abordou os aspectos relacionados ao tema central explicando inicialmente sobre o desenvolvimento e o aprendizado da criança, destacando que “sexualidade é a necessidade de receber e expressar afeto e contato, que todas as pessoas têm e que traz sensações prazerosas e gostosas para cada um”. Falou das fases de desenvolvimento psicossocial e ainda da fase da falácia, “Durante a fase fálica, o foco principal da libido é sobre os órgãos genitais. Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre machos e fêmeas”.

A psicóloga aconselhou os pais para que conversem com a criança de forma clara e que expliquem sobre o cuidado com o corpo. Orientou ainda sobre cuidados com filmes, vídeos e imagens no celular; para responder somente o que a criança pergunta em vocabulário apropriado para a idade e ainda ficar atento ao que a criança vê e escuta em casa. Talita Pacheco destacou que os pais manifestaram interesse sobre o tema, fazendo muitos questionamentos, relatando experiências e interagindo com frequência.

PROJETO ESPELHO MEU …

O projeto “Espelho meu…Pais que olham com amor” tem por a finalidade apoiar os pais quanto ao desenvolvimento infantil e as infinitas possibilidades no ato de educar, além de aproximar família e escola, como uma influência positiva no desenvolvimento infantil. Conta com cerca de 40 pais de alunos que reúnem-se toda a segunda quinta-feira do mês, às 19 horas, na própria escola.

Desde sua implantação foram proferidasas seguintes palestras:

– Em abril a palestrante Giovana Kundlatsch, nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, abordou a temática: “Alimentação Saudável”, orientando os pais quanto a qualidade, quantidades, benefícios e formas de bem alimentar-se;

– Em maio a palestrante Vitória F.Hirt, psicóloga, abordou “Os limites e a saúde mental e emocional das crianças”. Ela colocou como fator de grande relevância para uma vida emocionalmente saudável “ter cuca legal”. Também falou do grande compromisso da família para com a formação deste indivíduo que colocaram no mundo. “Um mundo melhor só é construído por pessoas melhores”.