Projeto estimula bons hábitos alimentares na escola Beija-Flor

Conscientização perpassa os muros da escola e envolve a família dos alunos



Nos dias atuais em que alimentos como verduras e legumes são normalmente adquiridos em supermercados, quem não gostaria de experimentar o sabor e sentir cheirinho de um alimento recém colhido da horta? Ou ainda plantar e ver esse alimento crescer?

Na escola municipal CEIM Beija-Flor, 45 crianças entre três e quatro anos, que estudam no Maternal II (turmas A, B e C – vespertino) tiveram essa oportunidade, de plantar e ver crescer as mudinhas de alface que seriam utilizadas posteriormente nas suas refeições. A atividade fez parte do Projeto que trabalhou o tema “Tá na mesa – Alimentação Saudável – Plantando Alface”, desenvolvido pelas professoras Milene de Fátima Carvalho Farias (Maternal II A), Taynara Aparecida dos Santos (Maternal II B) e Vânia Teresinha Schuppel (Maternal II C).

Elas explicaram que “durante o desenvolvimento do projeto foi trabalhada a importância da alimentação saudável para o bem-estar e cuidado do corpo e da saúde, bem como a conscientização da família do aluno, sobre os bons hábitos alimentares”, disseram.

Tá na mesa estimula bons hábitos alimentares

O projeto teve início realizando atividades em sala de aula referentes ao tema “Tá na mesa”, com o objetivo de estimular o aluno a adquirir bons hábitos alimentares, além de um incentivo à produção de seu próprio alimento. As crianças foram convidadas a plantar sua própria muda de alface, utilizando materiais simples, como garrafa pet, aguçando assim a curiosidade das crianças sobre a origem e produção dos alimentos consumidos. E por fim cada aluno pôde levar para casa sua mudinha de alface, com a orientação de como cuidá-la com ajuda da família.

O Projeto é atrelado aos Campos de Experiência “o eu, o outro e nós, além da escuta, fala, pensamento e imaginação, e aos demais temas norteadores da Educação Infantil, propostos pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra. “Têm a intenção de ensinar bons hábitos alimentares e as percepções através dos cinco sentidos”.

Conforme explicaram as professoras, “trabalhar esse projeto foi muito prazeroso e enriquecedor. As crianças demonstraram curiosidade, interesse e entusiasmo”. Elas disseram ainda que o tema alimentação saudável é recorrente na escola, sendo aprimorado sempre. “É de suma importância que a criança compreenda que nós podemos produzir nossos alimentos e podemos fazer escolhas saudáveis desde pequenos e mesmo tendo pouco espaço em casa”, concluíram.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.