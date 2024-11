Projeto Golfinho de Mafra vai formar mais turmas em dezembro

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com o Instituto de Bombeiros do Planalto Norte e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, estão proporcionando a alunos de seis escolas – EEB Francisco Izabel, EEF Cristo Rei, EEB Profº Gustavo Friedrich, EEB Tenente Ary Rauen, EMEF Amola Flecha e EMEB Avencal São Sebastião – a participação no Projeto Golfinhho.

Composta por 25 alunos, entre 8 e 12 anos – de cada escola, o Projeto é realizado em dois períodos, sendo que na parte da manhã os alunos recebem instruções gerais (teoria) e no período da tarde desenvolvem atividades práticas na piscina, além de atividades dinâmicas em grupo em forma de brincadeiras para facilitar o aprendizado – totalizando 10 horas.

O projeto tem como principais objetivos informar o público jovem sobre os eventuais riscos oferecidos pelo mar e orientá-lo sobre a utilização segura das praias catarinenses. Da mesma forma, pretende incentivar atitudes de respeito e de convívio harmônico com esse ambiente, por meio de aulas de cidadania e educação ambiental.

Formatura

No dia 14 de dezembro, às 14 horas, no CRAS Central, acontece a formatura das cerca de 150 crianças que recebem instruções sobre o ambiente marinho, a segurança nas praias e nos ambientes aquáticos de água doce (rios, piscinas, cachoeiras e açudes), as características das praias, o trabalho do Guarda Vidas, os cuidados com o meio ambiente, bem como sobre cidadania e medidas de segurança. “Por meio dessa iniciativa, os bombeiros não apenas ajudam a reduzir o número de incidentes, mas também fortalecem o vínculo com a comunidade, destacando o papel educativo da corporação para além das ações de resgate e emergência. E para o SUAS, cumpre-se o papel de convivência e fortalecimento de vínculos”, concluiu a secretária de Assistência Social e Habitação, Danielle Kondlatsch.