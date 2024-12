Projeto Golfinho formou mais 150 crianças em Mafra

No dia 14 de dezembro, às 14 horas, no CRAS Central, aconteceu a formatura das cerca de 150 crianças do Projeto Golfinho, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o Instituto de Bombeiros do Planalto Norte e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Durante o andamento do projeto, os alunos das seis escolas participantes – EEB Francisco Izabel, EEF Cristo Rei, EEB Profº Gustavo Friedrich, EEB Tenente Ary Rauen, EMEF Amola Flecha e EMEB Avencal São Sebastião – receberam instruções sobre o ambiente marinho, a segurança nas praias e nos ambientes aquáticos de água doce (rios, piscinas, cachoeiras e açudes), as características das praias, o trabalho do Guarda Vidas, os cuidados com o meio ambiente, bem como sobre cidadania e medidas de segurança.

Para a secretária de Assistência Social e Habitação, Danielle Kondlatsch, “foi uma alegria muito grande ver a integração entre os alunos e os bombeiros, que repassaram além de informações técnicas, os conceitos sobre cidadania e educação ambiental”. A secretária parabenizou todos os participantes: alunos, instrutores e servidores que trabalharam pelo sucesso da concretização do projeto.

Mais comemorações

Após a formatura, houve o encerramento das atividades de 2024 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), envolvendo cerca de 300 crianças. Na ocasião foi realizada uma confraternização, em parceria com de motoclubes de Mafra – Moto Amigos Servagens, União motoboys e Moto clube Esquadrão de Cristo. Foi servido lanche, as crianças ganharam presentes e puderam conversar e tirar foto com a mamãe Noel. Para alegrar ainda mais, o evento contou com a participação do Circo Social e do palhaço Paraguaio.