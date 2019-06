Projeto institui Agosto Laranja para prevenção e constituição às deficiências

Nesta semana, a vereadora Claudia Maria Bus (PTB) apresentou o projeto de lei nº 13/2019 que institui e denomina o oitavo mês do ano como “Agosto Laranja” para a conscientização e prevenção às deficiências.

Para elaboração do projeto, a vereadora Claudia esteve com profissionais da APAE Mariza Matos e Claudia Ratochinski e apresentou, por meio de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que um bilhão de pessoas vive com deficiências, sendo uma a cada sete pessoas no mundo. Além disto, a OMS apresenta que 70% das deficiências poderiam ter sido evitadas com corretas ações de prevenção, demonstrando a necessidade e importância da multiplicação desse conhecimento à população.

Somando forças

Na última segunda-feira, 27, a assistente social da APAE de Mafra apresentou o projeto Prevenir que vem de encontro com o projeto de lei nº 13/2019. Desde 2013, a APAE de Mafra realiza o Projeto Prevenir. O objetivo é levar informações sobre a importância de prevenções antes, durante e pós-gestação.

Além disto, oferece prevenções para o período pré-natal e pós-natal. A instituição oferece os serviços por meio do Centro de Atendimento Educacional Especializado “Irmã Inês”. Eles são: estimulação precoce, Serviço Pedagógico Específico/ Transtorno Espectro Autista, Serviço de Atendimento Específico e Serviço de Atendimento Laboral. Também dispõe de assistente social, equipe pedagógica, fisioterapia, fonoaudiologia, neuropediatria, odontologia, psicologia e terapia ocupacional.

A vereadora Claudia destaca que o “Agosto Laranja” dará mais visibilidade a causa e também fortalecerá o projeto Prevenir que está fazendo a diferença no município de Mafra.

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.