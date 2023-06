Projeto Lápis Semente terá continuidade com o plantio e formação de hortas escolares ou comunitárias

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra desenvolveu com aproximadamente 60 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o projeto lápis ecológico ou lápis semente. As atividades foram desenvolvidas em comemoração ao mês do Meio Ambiente, nos seguintes locais: Escola Municipal Amola Flecha, Associação Vila Solidariedade e Condomínio Ouro Verde.

O projeto consiste em um lápis feito com madeira reciclada e com sementes em uma cápsula, no lugar da borracha. Ao termino do uso do lápis ele é enterrado para que as sementes que estão nele germinem e possam virar flores ou hortaliças. Após as primeiras regas, a proteção se dissolve, dando-se início à germinação. O corpo do lápis pode ser conservado como “marcador” da planta que crescerá apoiada nele.

Sementes de rabanete

“O projeto traz o conceito de cadeia de sustentabilidade, pois o lápis é feito de material totalmente reaproveitado”, conforme explicou a sub diretora de Desenvolvimento Urbano, Elisangela de Lima. Nas atividades os alunos colocaram as sementes de rabanete em uma cápsula de remédio e a cápsula nos lápis. Também fizeram vasinhos em papel jornal que receberão os lápis, para posterior plantio nas hortas.

Na sequência, a Secretaria de Meio Ambiente dará continuidade ao projeto Lápis Ecológico, com o plantio dos mesmos na formação das hortas. Essa ação responde positivamente ao pedido das próprias crianças, que no caso do condomínio Ouro Verde, se encarregaram de cuidar para garantir a produção das hortaliças. Todo projeto conta com apoio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social.