Projeto “Minha escola, minha galeria de Arte” foi trabalhado em três escolas

Ao todo, 224 alunos vivenciaram experiências novas em Arte

No início deste ano, a partir dos temas sugeridos à Secretaria de Educação, a professora de Artes, Rita de Cássia Trojan de Almeida Bermel, trabalhou o projeto “Minha escola, minha galeria de Arte” em três CMEIs: Ana Rank, Vila Olsen e Fiorige Bona. “Em cada aula de Arte viemos construindo o conhecimento e explorando procedimentos de forma que pudéssemos evoluir e construir uma espécie de galeria de arte a partir do que foi vivenciado e produzido. Nesta etapa, as crianças entraram em contato com os mais diferentes artistas e culturas, como por exemplo a artista Yayoi Kusama (Japão)”, explicou a professora. O projeto foi desenvolvido com as crianças da educação infantil, maternais e prés, das três escolas, abrangendo 224 alunos. Em cada turma foram realizadas obras coletivas onde contou-se com a participação de todos, sendo a professora apenas mediadora deste processo.

Experiências singulares e sensoriais

De acordo com Rita, o objetivo do projeto e das aulas de arte na educação infantil, muito mais do que reproduzir obras de artes, é proporcionar a vivência e permitir que os alunos se expressem nas mais variadas formas. “Propiciar que as crianças tenham experiências singulares e sensoriais”, disse.

Transformando aula de arte em ateliê

No seu primeiro ano como professora efetiva de Arte nas escolas, Rita começou esse projeto a partir do que ela pode observar no primeiro contato no início do ano com as crianças. “Além da observação, me interesso na possibilidade de transformar as aulas de arte num ateliê que promova o ensino e aprendizagem na educação infantil. E diante disso, considerei aproximá-las do que seria um museu ou uma galeria de arte, visto que muitas ainda não tiveram contato com um”.

Dinâmica

Em cada aula, imagens foram expostas para que as crianças pudessem fazer suas apreciações. Em seguida, em rodas de conversas, foi falado sobre as obras, os artistas e sobre as conexões que são feitas com o mundo das crianças e a arte que estavam vivenciando. Rita completou dizendo que “vir desenvolvendo este projeto com as crianças, tem sido enriquecedor”.

“Este Projeto Merece Aplausos”

