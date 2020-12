Projeto que institui semana de prevenção e combate à depressão pós-parto é aprovado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (01), foi aprovado o projeto de lei Nº03/2020 que institui a Semana de Prevenção e Combate à depressão pós-parto em Mafra. O autor do projeto é o vereador Adilson Sabatke (DEM).

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a depressão pós-parto atinge cerca de 25% das mães. O número de nascimentos em 2017 foi de 2,9 milhões, de acordo com dados do IBGE. Assim, podemos concluir que hoje temos aproximadamente 740 mil mulheres que passaram ou passam pela depressão pós-parto. Por isso, é muito importante desmistificar essa condição, para que essas mães recebam tratamento e apoio ao invés de julgamento.

O objetivo do projeto é incentivar ações públicas na divulgação, no combate e na prevenção desta doença. Segundo o autor do projeto, vereador Adilson Sabatke, é preciso um olhar atendo para nossas mães e uma atenção voltada a esta doença muitas vezes silenciosa.

Fonte: Câmara Municipal de Mafra