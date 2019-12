Projeto “Recicla CDL na escola” premia 23 alunos das escolas municipais de Mafra

1 de 7

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negro e Mafra, a Sicoob Credinorte e a Secretaria Municipal de Educação premiaram na tarde de quarta-feira, 27, vinte e três alunos das escolas de Mafra que participaram do concurso “Recicla CDL na Escola” e que tiveram seus trabalhos selecionados para a etapa municipal.

Dois trabalhos da etapa municipal participaram da fase estadual: o desenho da aluna Bianca de Oliveira Metzger, do 5º ano, e o texto da aluna Evelyn Rayana Fagundes Ferri, ambas do Centro de Educação Municipal Beija-Flor. Elas receberam uma mochila cada, com material escolar e também os professores orientadores Diego Corrêa e Claiton Jair Stock receberam uma bolsa do professor, com material didático.

PARCERIA

A vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Fátima Regina Granemann, agradeceu a participação de todos os alunos, pais e professores engajados no concurso, que para ela é um dos melhores projetos da FCDL em termos de sustentabilidade e meio ambiente. Agradeceu ainda ao Siccob Credinorte e à Secretaria Municipal de Educação pela parceria.

Além dos alunos do CEM Beija-Flor, foram premiados os seguintes alunos, cujos trabalhos passaram para a fase municipal:

Leandro Kosmaia Weck e Lara Panchniak do CEMMA; Flávio Herique Eckel Pereira da EAM Prefeito José Schultz Filho; Gustavo Oczkovski da EI Passo da Cruz; Julinei Pedro da EMEB Augusta Vitória; Juliana Skoniescny da EMEB Avencal do Saltinho; Laís Strobel, da EMEB Colônia Ruthes; João Vitor Cardoso Vichineski e Fernando Luis Steidel, da EMEB Evaldo Steidel; Gabriel Carvalho da EMEB Felipe Carvalho Martins; Rayane Karoline Weiler da EMEB General Osório; Anny Gabrielly Milde e Rafael Jusvisack da EMEB São Sebastião; Gabriel Luan Martins da EMEF Amola Flecha; Luiz Felipe Liebl da EMEF Campo da Lança; Ana Julia Hermann e Stefani Caroline Alves de Almeida da EMEB Prof. Mário de Oliveira Goeldner; Micael Cuca e Rubiana Thais Arbigaus da EMEF São Lourenço; Kétlin Nicole Schade, da EMEB Bituvinha e Miguel Rükel Griebler da EMEB Abelhinha Feliz.

RECICLA CDL NA ESCOLA

O concurso de produção de texto e desenho do programa “Recicla CDL na escola” de 2019 envolveu 159 municípios, 922 escolas públicas municipais do ensino fundamental e 191.649 alunos do 1º ao 9º ano. O tema deste ano foi a Biodiversidade.

O projeto é voltado para alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas de Santa Catarina. As crianças do 1° ao 5° ano participam da categoria desenho e os adolescentes do 6° ao 9° ano, da categoria produção de texto. O projeto oferece material de apoio para as abordagens em sala de aula e premia os melhores trabalhos nas fases municipal e estadual.