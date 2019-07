Projeto “Saúde e Qualidade de Vida” é desenvolvido com crianças do 1º ao 5º ano no CEMMA

Professores de Educação Física do CEMMA estão desenvolvendo o projeto “Saúde e Qualidade de Vida” com 721 alunos do 1º ao 5º ano. O projeto envolve diversas ações nas áreas de saúde, atividades físicas e alimentação saudável, que estão sendo realizadas desde o mês de junho, devendo encerrar com o Pedala CEMMA, no dia 3 de agosto.

O objetivo, conforme explicações dos professores responsáveis, é motivar para atividades envolvendo questões de higiene, exercícios físicos e alimentação saudável para despertar o interesse das crianças que irão, consequentemente, interagir com a família. Visa a conscientização e o despertar para uma vida e uma sociedade mais ativa.

ATIVIDADES PARA SE EXERCITAREM

As atividades tiveram início com vídeos educativos, aulas práticas de capoeira e oficinas de lutas, e aulas com nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, além de desafios que os alunos levam para casa. Também, uma vez por semana, os alunos fazem 15 minutos de prática coletiva de exercícios físicos, como alongamentos e aquecimentos. Outra atividade a ser realizada na escola será a de jogos educativos com dicas que estimulem as crianças a se manterem ativas.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Na última sexta-feira os alunos receberam a visita das nutricionistas da Educação, quando abordaram o tema “Alimentação Saudável” mostrando a importância da alimentação equilibrada para qualidade de vida.

Os professores que desenvolvem o projeto são: Edson Schech, Giseli Fabiana Gruber Schütter, Jaqueline Schuppel, Marcelo Soaki e Suellen Ribeiro Bergamini.