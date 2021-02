Projeto Saúde Física dos estudantes de Mafra é o assunto do momento na Educação

Workshop aborda a “Aptidão física relacionada à saúde dos escolares”

Na manhã desta sexta-feira, 19, professores efetivos e ACTs da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura reuniram-se no auditório da UnC para darem início projeto Saúde Física dos estudantes de Mafra.

A secretária da pasta, Jamine Henning, acompanhada da equipe de esportes do município está à frente do workshop “Aptidão física relacionada à saúde dos escolares”. O palestrante, Daniel Petreça, abordou os assuntos pertinentes à área educacional, cujos assuntos foram: Medir e avaliar em educação física; saúde do escolar; bateria de testes para aptidão física e apresentação do projeto ASESC.

A secretária justificou a realização deste evento, destacando a preocupação em analisar a saúde física dos estudantes após quase um ano sem atividades presenciais na escola. “Peço o comprometimento de todos os professores para um diagnóstico apurado através de técnicas específicas para analisarmos os prejuízos na saúde física dos nossos estudantes no ano de 2020 durante a pandemia”, concluiu.

