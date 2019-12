Projeto “Saúde na Escola” é realizado na Escola São Lourenço

1 de 10

Nascido de uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e da Universidade do Contestado – UnC, foi realizada a primeira edição do Projeto “Saúde na Escola”, envolvendo acadêmicos dos cursos de medicina e profissionais de saúde do município.

A ação ocorrida na última sexta-feira, 29 de novembro, atingiu cerca de 300 alunos do 1º ao 9º ano da Escola Municipal de Educação Infantil São Lourenço. Durante todo o dia, foram realizados exames de acuidade visual, orientações de higiene e saúde bucal, oficinas com o tema “Cultura da Paz” tratando a prática do bullying, atividades recreativas, além de ter sido ofertado um lanche super especial com pipoca e algodão doce, preparado pela equipe.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

Mais de 30 acadêmicos do curso de Medicina/UnC participaram da ação. A profissional de odontologia, Dra. Maria Teresa realizou as orientações, acompanhada da técnica de saúde bucal, Luana, ambas atuantes da ESF Edvino Hable – São Lourenço.

Cerca de 140 alunos passaram pela triagem de acuidade visual, e os que tiveram resultado negativo no teste, totalizaram 10 encaminhados para realização de consulta com oftalmologista, fortalecendo assim, o trabalho em rede em saúde.

Todas as orientações e exames foram realizados de forma lúdica e divertida, chamando a atenção das crianças, que segundo a secretária de saúde, é “item fundamental do atendimento humanizado em saúde”. Para o professor Marcelo Ulbrich, “a partir da oficina interativa, os alunos puderam refletir sobre o bullying, percebendo ‘na pele’ que não é legal, sendo este um tema muito importante a ser trabalhado”.

CONTINUIDADE DO PROJETO

Com o êxito obtido nesta primeira edição, o projeto “Saúde na Escola” pretende abranger todo o município, focalizando na educação infantil. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, “este projeto tem por objetivo levar os atendimentos e orientações mais próximo às crianças e adolescentes, na busca pelo amplo acesso ao direito à saúde”.