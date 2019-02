Projeto “Saúde na Praça” será implantado em Mafra a partir do dia nove de março

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal de Saúde, visando melhor atender a população mafrense, iniciará no dia nove de março, o projeto “Saúde na Praça”. A ação deverá ser realizada nos sábados da família (vide cronograma abaixo), no horário das 9h às 16h sem intervalo para o almoço, na Praça do Bradesco.

Durante essa ação estarão disponíveis os serviços de: vacinas para febre amarela, Hepatite B e antitetânica; teste rápido para diagnóstico de Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis; odontomóvel; aferição de pressão arterial e; diversas ações orientativas em saúde. Vale ressaltar que essa ação é exclusiva para o público adulto.

O objetivo da ação, segundo a Secretária da pasta Jaqueline Fatima Previatti Veiga “é ampliar o acesso das pessoas à rede municipal de saúde, oferecendo uma alternativa aos trabalhadores que precisam desse serviço e não podem se ausentar durante o período de expediente”.

A idéia dos organizadores é de que esse projeto se torne uma atividade contínua “no início do projeto iremos medir a adesão da população, e caso seja positiva para os próximos meses no sábado da família, iremos pensar em maneiras e atividades para aprimorar ainda mais esse serviço”. O enfermeiro Márcio Fábio Silva informou que “uma atividade semelhante também será desenvolvida em Rio Negro, para atender a população do município vizinho”. Para ser atendido nessa ação é importante que o cidadão leve a carteirinha de vacinação e o cartão do SUS.

CRONOGRAMA

– Março: 09

– Abril: 06

– Maio: 11

– Junho: 08

– Julho: 06

– Agosto: 10

– Setembro: 14

– Outubro: 05

– Novembro: 09

– Dezembro: 07