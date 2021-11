Projeto Válvulas da Saúde de Mafra é focado na saúde emocional dos profissionais da área

Repensar sentimentos de angústias, medos, conflitos e como trabalhar estas e outras emoções foram as temáticas abordadas durante as duas etapas do projeto

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), promoveu de 21 a 26 de outubro a primeira etapa do Projeto Válvulas. Este projeto surgiu a partir da necessidade da descompressão dos profissionais de saúde que vêm de uma jornada de trabalho exaustiva, de perdas e conflitos gerados neste período de pandemia. De acordo com o Núcleo, o objetivo do projeto é o de capacitar os profissionais de saúde, para desenvolverem suas habilidades emocionais, relacionais e de gerenciamento de conflitos, buscando equilíbrio nas relações de trabalho.

Além disso, garantir que a equipe de profissionais da saúde esteja bem para oferecer atendimento de qualidade à população é uma das preocupações do prefeito Emerson Maas.

Primeira etapa

Na primeira etapa todos os profissionais de saúde, independente da categoria profissional, foram divididos em quatro dias e tiveram a oportunidade de participar de um momento de capacitação no Acampamento Moriah. A presidente do NEP, Débora Popadiuk, explica a dinâmica do projeto: “Neste dia as ‘válvulas da panela de pressão’ foram a temática abordada, com os seguintes preceitos: válvula do eu descompressão Individual; descomprimir, repensar sentimentos de angústias; medos, reações agressivas; para ser gentil comigo mesmo. Também foi abordada a válvula do outro: de descompressão do outro (colega de trabalho); descomprimir relações tóxicas; para ser gentil com outro”. Ela completou ainda que além do ‘eu’ e do ‘outro’ também foi abordado o coletivo, trabalhando os temas descompressão do trabalho; situações de conflito e apoio institucional; para ser gentil com as relações de trabalho. Os facilitadores desta etapa foram Joel Pavan, do Moriah e o médico Sidney Scholossmacher, acompanhados da equipe do acampamento e do NEP.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segunda etapa

A segunda aconteceu de 04 a 09 de novembro e trabalhou com as válvulas do coração abordando como o cuidado com o funcionário pode impactar na melhora de toda a instituição. “Participar do Projeto Válvulas foi para mim um grande aprendizado. Trabalhamos o autoconhecimento e questões profissionais”, disse a participante Neiva Aparecida Batista da Costa Camargo.

Para o prefeito Emerso Maas e a vice-prefeita, Celina Dittrtich Vieira, o projeto Válvulas demonstra o quanto foi, principalmente nos últimos dois anos, e continua sendo, o trabalho diários dos profissionais da saúde, que viram de perto os efeitos da Covid-19 no paciente e em seus familiares. “Todos temos um papel fundamental dentro da Administração Municipal. Todas as áreas são importantes, mas vocês, profissionais da saúde, se doaram intensamente ao combate à pandemia, deixando muitas vezes o ‘eu’ de lado, para pensar na saúde do outro, do coletivo. Vocês merecem ter essa válvula de escape”, concluiu o prefeito.

1 de 7