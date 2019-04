Projeto “Verde é Vida” realiza 1ª reunião pedagógica de 2019 em Mafra

Com a presença de representantes de escolas dos municípios de Itaiópolis, Canoinhas e Mafra, de Santa Catarina, e de Piên e Rio Negro, do Paraná, acontecerá no dia 24 de abril, próxima quarta-feira, a 1ª reunião pedagógica de 2019 do Projeto “Verde é Vida”, da Afubra. Ela acontecerá na Secretaria Municipal de Educação de Mafra, a partir das 09 horas.

Neste ano, o tema a ser trabalhado pelas escolas é “Juventude: uma ação social”, que objetiva discutir com os jovens o papel dele na família e na comunidade, tendo a escola como referência.

VERDE É VIDA

O Verde é Vida é um programa permanente de educação socioambiental, visando à preservação do ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e a valorização dos agricultores.

O trabalho é realizado com palestras, pesquisa, experiências, programas de sensibilização ambiental (PSA) e de ação socioambiental (PASA), coleta de óleo saturado, bolsa de sementes, grupos ambientais, trabalhos científicos, distribuição de mudas e material didático. É mantido pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).