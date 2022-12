Projeto Vida trabalha o socioemocional de alunos e professores

Projeto iniciou sua implementação em fevereiro de 2022 em todas as escolas do município. Mostra na EMEB Mário de Oliveira Goeldner expõe produções das oficinas realizadas com os alunos do 9º ano e professoresÂ

Mais do que sequelas físicas, a pandemia deixou sequelas emocionais, tanto para adultos como adolescentes e crianças. Partindo desta questão e retomando-se a rotina escolar, a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Camille Francine Assumpção, propôs o desenvolvimento do “Projeto Vida” com professores da rede municipal, a fim de trabalharem o sócio-emocional de forma prática e criativa.

Assim, foram realizadas oficinas com os professores, que se inspiravam para propagar a proposta com os alunos. “Não tem como fazer algo sem vivenciar primeiro. Portanto, os professores precisaram passar por esta sensibilização”, explicou Camille, que contou com o acolhimento da EMEB Prof. Mário de Oliveira Goeldner para receber a Mostra Socioemocional. Jane Teresinha Cavazotti, coordenadora pedagógica na escola relata: “Esse projeto é para se expressar. Os alunos podem se manifestar através da arte, frases, desenhos, poesias, apresentando o ‘eu’ deles, o que favorece o trabalho pedagógico”.

Projeto piloto “Meu Caderno de Oficinas”

Junto à ação interdisciplinar e a oficina dos professores, foi confeccionado um caderno de oficinas para o aluno. Para trabalhar o caderno como projeto piloto com todos os alunos do 9º ano das escolas do município os professores de Ensino Religioso o relacionaram com sua prática didática e as habilidades da BNCC.  Desde março até o mês de novembro, as coordenadoras avaliaram o desenvolvimento do projeto, concluindo que ainda há muito trabalho a ser feito e a necessidade de união para continuidade do mesmo. “No início, sentimos a dificuldade do aluno em autoexpressar-se. Posteriormente, vimos que já estão se soltando mais”, explicou Jane.

Para mensurar a eficácia do trabalho, utiliza-se material avaliativo sobre o desenvolvimento de competências divididos em níveis de: motivação para realizar a oficina, compreensão na oficina, autoestima desenvolvida, empatia com outro durante a oficina e contentamento. Ao todo, foram sete oficinas: mandala construtiva, imaginação criativa – acordando minha coragem, Matrioska e Melquior – desenvolvendo o autoconhecimento e o autoamor, as histórias que nos habitam, colcha de retalhos, um conto que eu conto e desenho criativo. Todas as oficinas – professor e aluno – seguiram apostilas orientativas.

Futuro

Camille, que idealizou o projeto e redigiu as apostilas, explicou que a intenção é levar progressivamente o Projeto Vida a todos os alunos da rede municipal em 2023. Inicialmente, o Projeto será implantado em 2023 em seis escolas municipais que tem turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II. “O Ministério da Educação em ofício, estabeleceu indicações para por em prática o socioemocional com os alunos, enfatizando do 6º ao 9º ano, de maneira emergencial, devido aos impactos da pandemia”, explicou Camille. Vale destacar que as competências socioemocionais, no contexto escolar, são as que abordam diretamente as novas diretrizes propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Mostra

Na semana passada a EMEB Prof. Mário de Oliveira Goeldner expôs trabalhos realizados nas oficinas de professores e alunos por meio da “Mostra Socioemocional do Proejeto Vida”, contendo trabalhos  interdisciplinares dos alunos em madeira e fios, desenhos, poesias e mandalas. Tudo foi exposto em painéis, no hall de entrada da escola.