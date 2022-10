Projeto visa transformar os pequenos cidadãos em defensores da natureza

Transformar os pequenos cidadãos em defensores da natureza. Essa foi a proposta do projeto desenvolvido pela professora Adenise dos Santos, da escola EMEB Colônia Ruthes, da localidade de Vila Ruthes.

O projeto “Defensores da Natureza” foi desenvolvido nos meses de setembro e outubro com alunos do Maternal II, Pré I e II. Está atrelado à temática “Exploradores da natureza…Defensores do meio ambiente” e trabalhou o conhecer, cuidar e conviver em equilíbrio com a Natureza.

O objetivo do projeto foi ensinar os alunos a observar o meio ambiente e perceber que cada inseto, cada animal têm  sua importância e função na natureza. Perceber ainda  que “o homem também precisa fazer a sua parte preservando, reciclando, tornando um mundo melhor e sustentável”.Â

Contos, músicas e brincadeiras

Durante o período em que foi trabalhado o “Defensores da Natureza”, as crianças participaram de contação de histórias sobre o “mundinho triste” e de rodas de conversas com debates. Aprenderam sobre a separação do lixo com musicalização, com a paródia “Lixo da música patinho colorido”. Elas puderam ainda elaborar e brincar com o jogo da reciclagem, inventaram outras brincadeiras com material reciclável e se transformaram em defensores da natureza, cuidando e dando o exemplo a outras crianças, adultos e familiares.

Para a professora Adenise dos Santos, foi muito gratificante trabalhar o projeto com as crianças, “pois a aprendizagem se deu muito rápido, através do que eles mais gostam que é  ouvir histórias, cantar e brincar”. Ela explicou que durante o jogo da reciclagem, os alunos foram desafiados, com fichas, a separar o lixo em cada cor de lixeira. “Já os alunos do maternal desenvolveram novas brincadeiras e viajaram no mundo da imaginação transformando caixas de papelão em infinitas possibilidades”, explicou. E concluiu analisando que, “com o projeto “Defensores da Natureza” as crianças  sentiram se mais confiantes, autônomas e ficaram muito felizes em poder ajudar o  planeta.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura iniciou a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no link Criatividade na Educação na página da Educação, Espaço Escola.