Projetos destaques do Jovens Empreendedores Primeiros Passos

O “Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP” realizado neste ano pelas escolas municipais e estaduais de Mafra revelou uma série de projetos inéditos, curiosos, criativos e de profunda repercussão ao meio ambiente, além de dedicação, entusiasmo e aprendizados que serão levados para a vida, para os mais de 3 mil alunos envolvidos, bem como para suas escolas e familiares.

As unidades participantes da II Feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos, realizada no último final de semana apresentaram diversos desses projetos dignos de destaque. Um dos exemplos foi o CEM Beija Flor, que compareceu com 4 projetos:  o 1º ano trabalhou Ervas Aromáticas; o 4º ano trabalhou o Projeto Espaço Brincar, utilizando materiais recicláveis; o 7º ano produziu artesanato sustentável, “do lixo ao luxo” e o 9º ano, descobriu e explorou as Delícias da Abóbora. Todos os projetos passaram por estudos relacionados aos benefícios de cada um dos itens escolhidos para o seu desenvolvimento.

Ervas Aromáticas

No projeto Ervas Aromáticas, alunos de 6 a 7 anos desenvolveram sabonetes perfumados, saches com aromas de capim limão, canela, café e tutti-frutti, além de chás  de ervas naturais  e ainda plantaram essas mesmas ervas na escola. “Pelo lúdico os alunos aprenderam  sobre as ervas e seus benefícios. Conheceram de onde vêm  e participaram de todo processo, do campo à fabricação e comercialização dos produtos”, explicou a professora Cláudia, do 1º ano. A apresentação, exposição e venda na feira foram feitas pelos alunos Cláudia, Paulo Henrique, Maria Eduarda e Júlia.

Espaço Brincar

No projeto Espaço Brincar, o meio ambiente foi o tema trabalhado por meio dos brinquedos produzidos tendo como matéria prima materiais recicláveis como pneus. Pula pula, e outros brinquedos foram colocados na feira para serem aproveitados pela população, ao custo de R$ 2,00 por 5 minutos. O aluno Igor explicou que “a ação ajuda a não poluir o meio ambiente e a desenvolver uma ideia de como ganhar dinheiro”.

Do lixo ao luxo

Do lixo ao luxo foi o projeto apresentado pelas alunas Maria Eduarda e Renata, do 7º ano, que trabalhou o artesanato sustentável, produzido com materiais descartáveis. Foram feitos cachepôs, porta trecos e outros objetos de decoração. A professora Eliana explicou que na questão empreendedorismo, elaboraram planilhas que ajudaram para um maior controle e organização das vendas. Também trabalharam utilizando as novidades no mercado como pix e QR code.

Delícias da abóbora

Já o 9º ano trabalhou empreendedorismo e saúde ao pesquisar as Delícias da abóbora. Partindo da doação das abóboras, procuraram  o que poderia ser feito com elas e, nas pesquisas descobriu-se que o Hospital do Câncer de Curitiba estava utilizando o  vegetal na alimentação dos pacientes que passavam por quimioterapia. A partir das descobertas produziram bolos, docinhos, pães e brigadeiros de abóbora. Para o bolo de abóbora com castanhas utilizaram a receita premiada no concurso “Mafra empreendendo na cozinha” de 2021. As professoras Cirlene e Sileide destacaram  a ação em equipe da turma “que trabalhou na produção como uma empresa, cada um na sua função, na sua escala de trabalho e com foco nos resultados, que serão revertidos para a formatura do 9º ano”. Na feira, as delícias da abóbora foram apresentadas pelos alunos Helana, Rudnei, Ana Paula, Sara e Guilherme.

Protagonistas de uma sociedade empreendedora

O Diretor da escola, Marcelo Soaki falou da importância do trabalho dos projetos e do aprendizado proporcionado aos alunos:“Por meio do programa JEPP temos a oportunidade de inserir uma consciência empreendedora em nossas crianças e adolescentes, proporcionando assim um aprendizado diferenciado. Abrindo caminho para que nossos alunos obtenham suas primeiras rendas, suas primeiras atividades econômicas. Sendo assim, que esse aluno seja o protagonista de uma sociedade empreendedora para que ele possa decidir seu próprio futuro buscando contribuir para uma formação de uma juventude cada vez mais ativa”.