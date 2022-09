Prorrogada Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação até 30 de setembro

Compartilhar no Facebook

Em Mafra, até o dia 9 de setembro, 63,31% do público – crianças menores de cinco anos – haviam recebido a vacina (1946 doses aplicadas)

Está confirmada a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente menor de 15 anos de idade, em decorrência da baixa adesão da população. Até o dia 30 de setembro as ESFs de Mafra que possuem sala de vacinação estão preparadas para receber este público que necessita da cobertura vacinal. A prorrogação foi anunciada pelo Ministério da Saúde no dia 05 de setembro.

Mafra e a Pólio

De acordo com boletim da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, até o dia 9 de setembro, 63,31% do público – crianças menores de cinco anos – haviam recebido a vacina contra a poliomielite, totalizando 1946 doses aplicadas. A estimativa populacional é de 3074 crianças nesta faixa etária, sendo que boa parte ainda não está imunizada.

Importância da vacinação em dia

A Vigilância Epidemiológica de Mafra destaca a importância e o benefício da vacinação dos públicos-alvo das campanhas para a manutenção da eliminação da poliomielite. Esta doença que afeta especialmente crianças de até 5 anos, está erradicada há quase três décadas no Brasil. As consequências da baixa cobertura vacinal reacende o sinal de alerta, pois a doença voltou a reaparecer em alguns países que já haviam erradicado a pólio. “Portanto, conclamamos os pais e responsáveis a levarem seus filhos para receber a dose da vacina contra pólio. É uma doença muito grave e a única forma de combatê-la, é com a vacina”, alertou o Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha.

Onde se vacinar em Mafra – 10 salas de vacina

ESF

BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 ESF Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 CAIC Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 3642-5586 Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 Central Centro Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – (47) 99153-2991 Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 Juventino Haas Petters Bela Vista dos Sul Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

Dados do Brasil

Até 02 de setembro, dados preliminares do Ministério da Saúde mostram que foram vacinados 3.761.546 milhões de crianças menores de cinco anos de idade para a poliomielite, com uma cobertura vacinal alcançada de 32,5%. Quanto à Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente menor de 15 anos de idade, foram vacinadas 537.252 pessoas em um total de 1.032.891 doses aplicadas.