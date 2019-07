Proteção animal é tema de sessão mirim em Mafra

Na quinta-feira, 04, os vereadores mirins realizaram a sessão ordinária do mês de Julho. Para o uso da tribuna, o Grupo Amor Vira-Lata falou sobre proteção animal e como contribuir nesta luta.

As voluntárias do grupo Amor Vira-lata, Brigida Michelli Prestes e Eloisa Souza Tompson, explicaram as ações desenvolvidas e trouxeram relatos de resgates de animais em Mafra, Rio Negro e Itaiópolis. O grupo é formado por voluntários que realizam feiras de adoções, ações de conscientização contra os maus tratos, resgates, trabalham em busca de recursos para castração e tratamentos médicos veterinários, entre outras. O objetivo é impactar as crianças e os adolescentes para não permitam e não cometam maus tratos contra os animais. Também que sejam multiplicadores dessa corrente do bem.

Durante uso da tribuna, as voluntárias destacaram a importância das castrações para evitar doenças, conter fugas dos animais de estimação e assim evitar possíveis acidentes, mas principalmente o controle da população de animais de rua – sejam cachorros ou gatos. Para elas, a castração é solução para uma super população de animais de rua.

Além disto, as voluntárias explicaram sobre as responsabilidades de um tutor. Ao adotar um animal é preciso analisar se possui tempo para passeios e brincadeiras com o pet; orçamento para alimentação e veterinário; espaço adequado para o animal; consciência que o animal também se muda com o tutor. E, principalmente, que o tutor está assumindo uma responsabilidade de pelo menos 15 anos.

As voluntárias também falaram sobre o comércio de animais de raça, o qual, em sua maioria, explora as fêmeas até descartá-las como objetos. Segundo as voluntárias, há tantos animais sem raça para serem adotados que não existe necessidade de explorar vidas pensando apenas no dinheiro.

Após o uso da tribuna, os vereadores mirins sugeriram ao grupo para que palestras fossem realizadas nas escolas. As vereadoras Luiza Malluta Caldas (Colégio Excelência), Letícia Aparecida Moreira (Escola Municipal de Educação Básica Evaldo Steidel) e Laura Francine Niespodzinski de Barros (Centro de Educação Municipal Beija-flor) solicitaram que as voluntárias visitem suas escolas para incentivar a campanha das tampinhas (tampas de garrafas são revertidas em dinheiro para castrações) e para falarem sobre maus tratos.

PRÓXIMA AÇÃO

No dia 20 de julho, o grupo Amor Vira-lata realizará seu chá beneficente, às 15 horas, no Portal das Águas – localidade de São Lourenço em Mafra. O valor do convite é de R$ 40.

PRÓXIMA SESSÃO

A Câmara Mirim terá a próxima sessão no dia 08 de agosto, às 9:40h, na Câmara Municipal de Mafra.