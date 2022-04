Prova do processo seletivo para Saúde de Mafra acontece neste domingo

Compartilhar no Facebook

Abertura dos portões será às 13h30 e o fechamento às 14h20. O início da prova escrita objetiva é às 14h30 no CEMMA

Neste domingo, mais de 280 candidatos vão participar do Processo Seletivo da Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Saúde (EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022), para provimento de empregos públicos e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal para suprir os programas de Atenção Primária a Saúde, NASF e CAPS.

As vagas de nível superior são para enfermeiro, farmacêutico, nutricionista e cirurgião dentista. E as vagas para nível técnico são para técnico em enfermagem e técnico em higiene dental. O Processo Seletivo será composto de duas etapas, com prova escrita objetiva, neste domingo 1º de maio, e prova de títulos. Os cargos de nível técnico farão apenas prova objetiva.

Informações aos candidatos

Para quem for prestar o processo seletivo, deve ficar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões, bem como local da prova. O CEMMA (Rua Madre Inês, 170, Centro II – Alto de Mafra) é o local que serão realizadas as provas objetivas para todos os cargos. A abertura dos portões é à s 13h30 e o fechamento à s 14h20. A prova inicia-se à s 14h30.

Os candidatos devem seguir as seguintes recomendações:

РComparecer aos locais de prova designados com pelo menos 30 (trinta) minutos de anteced̻ncia;

– Na entrada do local de prova será auferida a temperatura do candidato com a utilização de termômetros infravermelhos;

РConferir as instrṳ̵es do Manual do Candidato;

– Apresentar documento oficial com foto, para ingresso em Sala de Prova;

– Emitir um novo Cartão de inscrição através da Área do Candidato, onde constam todas as informações;

inerentes à prova, inclusive o Local de Prova, Sala de Prova e Carteira de Prova.

– Recomendamos fazer uso de máscara facial profissional ou não profissional (TNT ou Tecido de Algodão), desde o ingresso no local das provas até a respectiva saída;

– Fazer uso, sempre que necessário, de álcool em gel disponibilizados na entrada do local de provas, nos banheiros e em cada uma das salas destinadas à s provas escrita e prática;

– Manter o afastamento adequado dos demais candidatos, enquanto adentra aos locais de prova ou aguarda o ingresso em sala de prova;

– Trazer e já ter disponível ao entrar em sala, caneta de corpo transparente, de tinta azul escuro ou preta, que será utilizada para assinar a lista de presença;

– É vedada a alteração de qualquer mobiliário dentro da sala de prova, sendo estes já dispostos previamente na distância regulamentar estabelecida ato próprio, devidamente identificado com a etiqueta com o nome do candidato;

– Os candidatos que, assim desejarem, poderão adentrar as locais das provas com vasilhame de álcool em gel, desde que em recipientes plásticos transparentes, que não contenham rótulos, impressões ou quaisquer outras identificações;

– Após a realização das provas o candidato deve deixar o local de sua prova imediatamente,não sendo permitidas aglomerações no local de prova, nem mesmo para espera de outros participantes.

Após o fechamento dos portões (14h20) não será permitido o ingresso de nenhum candidato ao local de prova.

Informações

Mais informações podem ser obtidas com a empresa Rhema Concursos Públicos Ltda., pelo telefone 48 99129-9422 / e-mail: atendimento@rhemaconcursos.com.brÂ