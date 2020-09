PSD realiza convenção e opta por não apoiar candidaturas do atual vice-prefeito ou Celso do MDB

Na noite desta quarta-feira (16), último dia para os partidos escolherem seus candidatos para as eleições municipais, o PSD, do prefeito Wellington Bielecki, realizou sua convenção no Clube Zeppelin.

Como esperado o partido não lançou candidato a prefeito, apenas chapa de candidatos a vereador.

O partido decidiu em não apoiar a candidatura do atual vice-prefeito, assim como também não apoiar a do Celso do MDB. A decisão em não apoiar diretamente uma candidatura foi em respeito à sua atual base de sustentação na Câmara de Vereadores e em respeito ao MDB que está desde o início do mandato do prefeito Wellington apoiando seu governo e tem o compromisso de manter essa posição até o fim.

DEM aprova coligação com o PSL

No mesmo dia e local o Democratas aprovou a coligação para a eleição majoritária com o PSL e o PDT que tem como candidatos a prefeito e vice-prefeito, Vicente Saliba e Witinho.

Além de aprovarem a coligação para a eleição de prefeito o partido homologou a candidatura de seus candidatos a vereadores.

MDB define Celso Strobel como candidato a prefeito

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definiu o ex-gerente da Caixa Econômica Federal, Celso Strobel como pré-candidato a prefeito em Mafra nas eleições municipais deste ano. Como candidato a vice-prefeito na chapa foi escolhido o professor Fernando Rodrigues, também do MDB. Com Chapa Pura o MDB vai para a disputa.

O partido contará ainda com nomes conhecidos em todo município para a disputa de cadeiras na Câmara Municipal. É o caso dos vereadores Eder Gielgen e Claudia Buss, entre outros.

O ex-prefeito Jango Herbst, destacou a força do grupo de pessoas que se colocou à disposição do partido para disputa a vereança e valorizou o nome de Celso Strobel, enaltecendo sua capacidade de gerir uma nova gestão voltada para o jovem mafrense e para o moderno e tecnológico mundo do agronegócio e industrial que já estamos vivenciando.

Celso disse que seu objetivo caso eleito prefeito, será trabalhar com honestidade para a população, com gestão voltada ao crescimento e desenvolvimento do município em todas as áreas.